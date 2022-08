Kevin Durant change d’avis et reste à Brooklyn !

Les Nets ont eu raison d’être patients et de ne pas mordre aux offres adverses puisque Kevin Durant a finalement décidé de changer d’avis ! Il ne veut plus partir, et il a même « fait la paix » avec Steve Nash et Sean Marks.

C’est ce que révèle en substance Marks, le GM de la franchise, dans un bref communiqué où il explique que toutes les parties se sont rencontrées à Los Angeles, et elles ont décidé d’aller de l’avant dans leur partenariat : « Nous sommes concentrés sur le basket avec un objectif commun en tête : construire une équipe sur la durée pour ramener un titre à Brooklyn« .

Un effectif plus riche (Simmons, O’Neale, retour d’Harris, Warren…)

Il y a un an, Durant s’était engagé pour un nouveau bail de quatre ans, pour 198 millions de dollars ! Il va donc l’honorer, et ce sera sans doute toujours aux côtés de Kyrie Irving puisque les Nets n’auraient pas donné suite aux offres extérieures.

Si l’effectif reste en l’état, avec Ben Simmons et Joe Harris de retour de blessures, Brooklyn aura son mot à dire dans la conquête du titre. Du côté des recrues, ils ont fait venir TJ Warren et Royce O’Neale, et ils ont perdu essentiellement Bruce Brown et Andre Drummond.

Si cet été tumultueux n’a pas laissé trop de traces dans les rapports entre Steve Nash et son duo vedette, cela peut faire quelques dégâts.