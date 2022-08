Les Nets espèrent toujours garder Kyrie Irving et Kevin Durant…

Même si Kevin Durant aurait demandé la tête de Steve Nash et Sean Marks pour revenir sur sa décision de quitter les Nets, du côté de la direction, on ne panique pas. Pas question de brader le meilleur attaquant de la NBA, et si l’on en croit ESPN, le temps serait le meilleur allié des dirigeants. Objectif : convaincre Kevin Durant que l’effectif actuel peut jouer le titre. Surtout que Kyrie Irving serait prêt à rester après avoir prolongé son contrat d’un an.

« En ce moment, je pense que les Nets veulent faire revenir cette équipe et ils espèrent que Kevin Durant sera d’accord », analyse Brian Windhorst. « La façon dont ils mènent les négociations et les prix qu’ils demandent donnent le sentiment aux autres équipes qu’ils ne veulent pas vraiment échanger Kevin Durant de toute façon. Ils veulent faire revenir cette équipe. Nous verrons si Kevin Durant est d’accord avec ça au camp d’entraînement. »

Ironie de l’histoire, Kevin Durant pourrait se retrouver dans la même situation que James Harden ou Ben Simmons en 2021. C’est à dire qu’il pourrait attaquer le camp d’entraînement des Nets contre son gré, et alors même qu’il ne croit plus dans le tandem Nash-Marks. Pour la direction, un retour à l’entraînement puis des premiers matches devraient convaincre Durant que ce groupe mérite une chance.

« Je pense que l’équipe se dit que les résultats sur le terrain permettront à tout le monde de se sentir un peu mieux. Mais je n’arrive pas à avoir une bonne idée de la situation de Kevin Durant » reconnaît notre confrère. « On lui a demandé d’être échangé et on lui a dit non, du moins jusqu’à présent. Il a demandé à ce que l’entraîneur soit viré. Il a demandé à ce que le GM soit viré. On lui a toujours dit non. Accepte-t-il tous ces « non » et se présentera-t-il quand même au camp d’entraînement ? Je pense que c’est quelque chose que nous devrons attendre et observer« .

Le fameux « wait and see » qui peut pourrir une situation, et on a rarement vu des joueurs en sortir gagnants.