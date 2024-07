Une surprise pour Bob Cousy : le trophée des Celtics à domicile

Il a d’abord été soulagé de voir les Mavs remporter la conférence Ouest, en étant persuadé que ses Celtics auraient encore plus de chances de l’emporter face aux Texans. Bob Cousy imaginait alors son équipe de toujours s’imposer en quatre ou cinq rencontres.

Selon Wyc Grousbeck, les Celtics lui doivent aujourd’hui un « immense merci » pour avoir vu juste. Pour participer à ce remerciement, le propriétaire de la franchise s’est rendu au domicile de l’ancienne légende locale.

Avec deux jolies surprises en main : les trophées de champions 2008 et 2024, années des deux derniers titres remportés par la franchise du Massachusetts. « Je crois que c’est fantastique. C’est complètement inattendu », réagit le Hall of Famer sur cette visite improvisée.

En plus de lui présenter le trophée, le propriétaire lui a montré des modèles de bagues et l’a informé qu’il recevrait son propre bijou en même temps que les Celtics, en amont du démarrage de la prochaine saison contre Miami, le 27 octobre. Une bague faisant office de cadeau d’anniversaire pour Bob Cousy qui fêtera ses 96 ans le 9 août.

Il a boosté la confiance des Celtics

Voilà qui traduit les liens existants entre l’ancien meneur de jeu, dernier membre encore en vie de l’équipe championne en 1957 (le premier de ses six titres et l’année de son unique trophée de MVP), et son ancien club.

Pour Wyc Grousbeck, lui apporter les trophées était sa façon d’« honorer ceux qui ont construit » les Celtics. « C’est un grand honneur d’être ici avec vous, Bob », lâche, lors de sa venue, le dirigeant, persuadé que son pronostic de victoire a boosté la confiance de l’équipe en raison de son CV. « Je suis heureux qu’ils y aient fait attention », note Bob Cousy, à qui Wyc Grousbeck appuie : « Ils y ont fait attention. »

À l’époque où Bob Cousy, Bill Russell et les autres enchaînaient les titres à la fin des années 1950 et début des années 1960, le trophée de champion n’existait pas. « On dînait sur le pouce, on buvait quelques bières », décrit brièvement l’homme aux 13 sélections All-Star, qui se souvient n’avoir reçu qu’une seule bague.

Jayson Tatum, Jaylen Brown et les autres, eux, vont bien recevoir la leur. Et pourraient, selon Bob Cousy, en récupérer d’autres bientôt : « Ils ont le potentiel pour créer une mini-dynastie, en raison de leur âge évidemment, de leur motivation. Joe (Mazzulla) semble être un bon entraîneur. Donc, sur le papier, si je devais choisir qui sera le favori dans les prochaines années, je dirais encore les Celtics ».