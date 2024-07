JO de Paris 2024 | Présentation du tournoi 3×3

« Avec Paris 2024, on va pouvoir montrer le 3×3 chez nous en France, ça va être un tournant je pense », prédisait dans nos colonnes, il y a un an, Paul Djoko, l’un des meilleurs joueurs français du circuit. Voici venu le temps pour la discipline de briller sur l’emblématique place de la Concorde, au cœur de la capitale française. Il s’agira du deuxième rendez-vous olympique de l’histoire du basket 3×3.

Comment le tournoi fonctionne-t-il ?

Le fonctionnement du tournoi 3×3 n’est pas vraiment comparable à celui du 5×5. Ici, pour les hommes et les femmes, huit équipes sont en lice et vont s’affronter durant une semaine, du mardi 30 juillet au lundi 5 août.

Les huit équipes s’affrontent dans une poule unique au cours des trois premiers jours et demi. Le quatrième jour, les équipes terminant entre la 3e et la 6e place se rencontreront dans le cadre d’un play-in.

Les deux premières équipes se qualifient directement pour les demi-finales, tandis que les équipes classées 7e et 8e sont éliminées. Les six équipes restantes s’affrontent dans le cadre des play-in, les demi-finales et les matchs pour les médailles se déroulant le dernier jour de la compétition, le 5 août.

Pour mémoire, le sélectionneur de l’équipe de France masculine, Karim Souchu, nous avait expliqué que les cadres du 3×3 étaient à la recherche de joueurs « physiques, endurants et adroits ». Car le 3×3 « est un format dynamique, avec des possessions en 12 secondes, un match 10 minutes ou 21 points. Un format qui plaît car c’est court mais intense, au niveau du rythme et du cardio, ça n’a rien à voir le 5×5. »

Hommes

Équipes en lice : Serbie, États-Unis, Lituanie, Chine, Pays-Bas, France, Lettonie et Pologne

Équipe de France

Contrairement à leurs homologues féminines, les garçons ont dû passer par un tournoi de qualification olympique, en Hongrie. Les Français ont obtenu leur billet olympique – le premier du genre car ils n’avaient pas participé au tournoi de Tokyo – en battant de justesse la Mongolie, sur un tir décisif de Timothé Vergiat, à l’issue d’un parcours assez fou.

En quête de l’équipe « la plus complémentaire possible », le sélectionneur Karim Souchu a logiquement convoqué le meilleur joueur français au classement individuel FIBA, Franck Seguela (21e), ainsi que le second, Jules Rambaut (45e). Il a également fait appel à Lucas Dussoulier (144e) et Timothé Vergiat (158e), élu MVP du TQO évoqué plus haut.

Déjà convoqués au dernier championnat d’Europe, les deux derniers cités arrivent lancés après avoir remporté à la mi-juillet une étape du FIBA 3×3 World Tour avec Versailles, face à 3X3 Paris où évoluaient… les deux autres membres de l’équipe de France.

À noter également les nominations des deux remplaçants, Raphaël Wilson et Léopold Cavalière, et deux réservistes, Paul Djoko et Lahaou Konaté. Antoine Eito, lui, a été écarté avant le TQO.

Après leur médaille de bronze obtenue en 2022 à la Coupe du monde, ou leurs podiums décrochés sur la scène européenne, les Bleus, en 10e position du classement par équipe et 4e au niveau Fédération, bénéficieront-ils de leur dynamique internationale pour se mêler à la course au podium ?

Agenda des Bleus

30 juillet à 22h05 : France – Pologne

31 juillet à 22h05 : France – Lituanie

1er août à 14h05 : France – Pays-Bas puis à 22h35 : France – Serbie

2 août à 14h05 : France – Lettonie puis à 18h35 : France – États-Unis

4 août à 17h30 : France – Chine

Un maximum de force pour nos deux sélections Olympiques 3×3 🇫🇷🙌🇫🇷🙌 Les sélectionneurs des Equipes de France 3×3 féminine et masculine, Yann Julien et Karim Souchu, ont dévoilé leurs sélections pour les Jeux de Paris 2024 ✨#Paris2024 #3×3 pic.twitter.com/dHVELj40I5 — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) July 8, 2024

Les favoris

Comme dans le basket 5×5, difficile de ne pas citer les Etats-Unis, emmené par la plus grande vedette attendue à ce tournoi, l’ancien joueur NBA Jimmer Fredette. À 35 ans, il fera équipe avec Canyon Barry (fils de Rick Barry), Kareem Maddox et Dylan Travis. En 2023, ce quatuor a déjà ramené une médaille d’argent de la Coupe du monde de 3×3.

La sélection américaine s’était inclinée cette année-là face à la Serbie, double tenante du titre à la Coupe du monde et favorite logique de la compétition.

Un nom à retenir chez eux : Strahinja Stojacic, MVP de la dernière Coupe du monde, et meilleur joueur du monde au classement individuel, devançant de peu Jimmer Fredette justement.

Résultats aux dernières compétitions

Jeux olympiques 2020 : 1 – Lettonie / 2 – Comité olympique russe / 3 – Serbie (France : non qualifiée)

Coupe du monde 2022 : 1 – Serbie / 2 – Lituanie / 3 – France

Coupe du monde 2023 : 1 – Serbie / 2 – États-Unis / 3 – Lettonie (France : 8e)

Femmes

Équipes en lice : Chine, États-Unis, France, Allemagne, Canada, Espagne, Azerbaïdjan et Australie

Équipe de France

« Cela pourrait paraître comme une équipe sans surprise », convient le coach de l’équipe de France féminine, Yann Julien. Car celui-ci a tout simplement convoqué les quatre joueuses ayant cumulé le plus de points au classement individuel FIBA : Laëtitia Guapo (6e), Myriam Djekoundade (9e), Marie-Eve Paget (12e) et Hortense Limouzin (39e).

Soit deux joueuses qui vont découvrir les Jeux et deux autres qui ont connu Tokyo, là où les Françaises avaient terminé au pied du podium. Depuis, elles ont joué les yeux dans les yeux avec les meilleures nations de la discipline, en remportant le titre mondial en 2022, avant d’enchaîner avec l’argent l’année suivante.

Chez les filles, la France est considérée comme la 3e place forte dans le monde. Des Bleues qui ont récemment envoyé un message à la concurrence en prenant, mi-juin, les commandes du circuit Women’s Series.

Agenda des Bleues

30 juillet à 21h30 : France – Chine

31 juillet à 21h00 : France – Espagne

1er août à 12h30 : France – Azerbaïdjan puis à 22h00 : France – Canada

2 août à 12h00 : France – États-Unis puis à 21h30 : France – Allemagne

3 août à 18h35 : France – Australie

Les favorites

Les médaillées d’or et championnes du monde en titre vont tenter d’imiter leurs homologues, archi favorites, du 5×5, en s’appuyant notamment sur Hailey Van Lith, première universitaire à représenter Team USA dans ce format.

Régulièrement présentes sur les podiums, les Chinoises sont attendues, de même que les Canadiennes qui dominent le classement individuel : trois Canadiennes, dont les jumelles Michelle et Katherine Plouffe, aux trois premières places !

Résultats aux dernières compétitions

Jeux olympiques 2020 : 1 – États-Unis / 2 – Comité olympique russe / 3 – Chine (France : 4e)

Coupe du monde 2022 : 1 – France / 2 – Canada / 3 – Chine

Coupe du monde 2023 : 1 – États-Unis / 2 – France / 3 – Australie

Photo : FFBB.com