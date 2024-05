Au bout du suspense, l’Équipe de France masculine de 3×3 arrache sa place pour les JO de Paris

La France aura donc deux équipes masculines en basket pour les Jeux olympiques à Paris cet été ! L’Équipe de France masculine 3×3 a ainsi obtenu sa qualification à l’issue du TQO (tournoi de qualification olympique) en Hongrie après une victoire contre la Mongolie, et un parcours assez fou.

Après avoir déjà gâché une cartouche au TQO d’Utsunomiya (Japon), les Bleus avaient en effet perdu contre l’Espagne avant de s’imposer contre l’Égypte et le Canada. Ensuite, c’est un tir au buzzer de Jules Rambaut qui a permis d’écarter l’Allemagne en quart-de-finale. Enfin, il y a eu ce succès face à la Mongolie, d’une courte tête, avec un tir décisif de Timothé Vergiat.

« On l’a fait ! C’est incroyable », a réagi Karim Souchu, le coach de l’équipe. « Je suis très ému, parce que ça récompense vraiment deux ans de travail, à aller aux quatre coins du monde, à former des joueurs au 3×3, à aller essayer d’aller gagner des galons, de se faire respecter sur le World Tour et c’est dur, car le niveau est très relevé. »

Comme il fallait terminer sur le podium, avec ce succès, les Bleus ont réussi leur mission. Timothé Vergiat a même été nommé MVP du TQO. « C’est un sentiment indescriptible. On a tous rêvé de ça », avoue d’ailleurs le joueur. « Les derniers mois, on n’a pensé qu’à ça, à ce tournoi-là. Au final, les deux scénarios, le quart comme la demi-finale, sont incroyables. Il y a même pas de mot : c’est que du bonheur. »

Et c’est historique puisque les Bleus n’avaient pas participé aux Jeux de Tokyo en 2021. Ils rejoignent donc la Lituanie, la Pologne, la Serbie, la Chine, la Lettonie et les Pays-Bas et les États-Unis de Jimmy Fredette, qui tenteront tous d’aller chercher une médaille en juillet-août.

Les Français du 3×3 rejoignent leurs compatriotes féminines, qualifiées depuis six mois grâce au Ranking FIBA.