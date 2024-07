Le Heat relance Josh Christopher

Habitué à offrir des secondes chances à des joueurs méconnus ou retombés dans l’anonymat, le Heat parviendra-t-il à faire maintenant éclore Josh Christopher en NBA ? Pas impossible, puisque la franchise floridienne vient tout juste d’annoncer sa signature par le biais d’un « two-way contract ».

Une demi-surprise, tant l’arrière aura montré de belles choses à Las Vegas en Summer League, dans cette compétition finalement remportée par Miami avec 19.3 points, 3.0 rebonds, 2.0 interceptions et 1.8 passe de moyenne de l’intéressé (à 54% au tir, 53% à 3-points et 100% aux lancers-francs).

Sélectionné en 24e position de la Draft 2021 par les Rockets, Josh Christopher n’est encore âgé « que » de 22 ans, mais il a disparu de la circulation après deux petites saisons à Houston (pour 6.9 points, 1.9 rebond et 1.6 passe). Passé auparavant par l’université de Arizona State, il n’a pas non plus su convaincre les Grizzlies puis le Jazz de lui donner sa chance après son départ du Texas.

C’est finalement le Heat qui repêche ce jeune joueur qui partagera son temps entre la NBA et la G-League. La G-League, une ligue où « JayGup » a tourné à 17.0 points, 4.5 rebonds, 3.3 passes et 1.5 interception de moyenne en 2023–24 (à 45% au tir, 37% à 3-points et 85% aux lancers-francs).

Josh Christopher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 74 18 44.8 29.6 73.5 0.7 1.8 2.5 2.0 1.3 0.9 1.5 0.2 7.9 2022-23 HOU 7 8 40.9 11.1 50.0 0.3 1.3 1.6 0.6 0.6 0.0 0.6 0.0 2.9 Total 81 17 44.6 28.8 73.0 0.7 1.8 2.4 1.9 1.3 0.8 1.5 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.