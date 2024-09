Tom Thibodeau a confiance en Julius Randle pour dépanner comme pivot

S’ils ont réalisé l’un des plus gros transferts de l’été avec la venue de Mikal Bridges, les Knicks en ressortent aussi affaiblis sous les panneaux puisque Isaiah Hartenstein est parti au Thunder, et qu’il n’a pas été remplacé. Pour compenser son départ, Tom Thibodeau a déjà une idée en tête : utiliser davantage Julius Randle au poste 5.

« On l’a déjà vécu la saison passée » assure-t-il. « Au début de la saison, Mitchell était le titulaire et il avait pris un départ fulgurant. Quand il s’est blessé, Jericho Sims a débuté, puis il s’est blessé. Isaiah est alors entré en jeu et a fait ce qu’il a fait. Mais quand il s’est blessé, Precious [Achiuwa] est entré en jeu, ainsi que Taj Gibson. Nous avons donc fait tourner les joueurs à ce poste tout au long de l’année. Nous devrons probablement procéder de manière collégiale. Je ne veux pas le faire pendant de longues périodes, cela ferait des dégâts, mais je pense que Julius peut le faire pendant 10 ou 15 minutes, et je pense qu’il peut le faire correctement. Il créerait également beaucoup de situations d’avantages en attaque. »

Un point fort : le jeu dos au panier

Physiquement, Randle peut tenir tête à des pivots, et techniquement, sa patte gauche et sa capacité à s’écarter du cercle sont des atouts.

« C’est l’un de ses points forts » poursuit le coach des Knicks à propos du jeu dos au panier de Randle. « Il a évolué beaucoup plus que les gens ne le pensent. Il a ajouté le tir à 3-points, il peut dribbler, il peut jouer dos au panier, il peut jouer face au cercle et sortir de l’écran. Il peut courir sur le terrain – je lui dis toujours : « C’est en transition que tu es le plus performant, quand tu vas au bout. » Quand il joue de cette façon, il est impossible de l’arrêter. C’est de la vitesse, c’est de la force, c’est tout cela. Il attire deux joueurs sur le ballon, et il doit miser sur la passe dans ces moments-là ».

Une qualité de passes précieuse

Touché à l’épaule en janvier, puis opéré après une rechute, Randle est-il prêt pour ce challenge ? « Je pense que Julius s’est toujours adapté aux défis auxquels il était confronté chaque année » conclut Thibodeau. « Les gens oublient le niveau auquel il a joué. Il y a quatre ans, il a fait une saison monstrueuse et nous n’avions pas le niveau de jeu que nous avons aujourd’hui. Nous en avons eu un aperçu en janvier, son dernier mois de basket. Les gens oublient qu’il tournait à 25 points, 10 rebonds et 5 passes par match. Il a connu beaucoup de succès et a joué un rôle important dans les victoires des quatre dernières années à New York. Plus vous avez de bons joueurs, plus vous devez faire de sacrifices. Pas seulement pour Julius, mais pour tout le monde. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 Total 641 32 47.0 33.3 74.8 2.0 7.4 9.4 3.7 3.1 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.