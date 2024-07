Le Thunder s’offre Isaiah Hartenstein

Cela fait plusieurs semaines que l’on sait Isaiah Hartenstein ciblé par le Thunder et les deux camps se sont même rencontrés dès l’ouverture de cette free agency. Aboutissant finalement sur un accord, pour 87 millions de dollars sur trois ans, assurent The Athletic et ESPN !

Une très grosse prise de la part d’OKC, puisque le joueur de 26 ans était sans aucun doute le pivot le plus convoité du marché. En quête d’un juteux contrat cet été, il est donc servi à Oklahoma City, alors que la franchise pouvait lui proposer beaucoup plus que les Knicks, certes attachés à lui…

Révélation de la saison à New York, Isaiah Hartenstein a pris du galon après la blessure de Mitchell Robinson, dans un rôle de parfait complément intérieur pour l’escouade de Tom Thibodeau. Bon rebondeur, notamment offensif, connecteur sous-estimé et protecteur de cercle, le Germano-américain coche toutes les cases pour renforcer le Thunder, en manque de profondeur au poste 5.

Vraisemblablement associé à Chet Holmgren dans la raquette, le gaucher laisse surtout les Knicks en difficulté, car ils devront vite réagir pour le remplacer. En trouvant par exemple un point de chute à Julius Randle et/ou Mitchell Robinson…

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.9 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.6 4.0 6.5 1.2 2.6 0.7 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.4 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 Total 322 18 59.6 31.0 68.9 2.1 3.5 5.6 1.7 2.5 0.7 1.0 0.9 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.