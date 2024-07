Le Thunder a bien rencontré Isaiah Hartenstein

Parmi les pivots les plus convoités de cette « free agency », Isaiah Hartenstein est notamment suivi par le Thunder. Et Oklahoma City n’a tardé à discuter avec le pivot, puisque les représentants du Thunder se sont déplacés dans l’Oregon, Etat natal du Germano-Américain, pour le rencontrer en personne, assurent The Athletic et Shams Charania. Isaiah Hartenstein pourrait voir son salaire bondir à Oklahoma City, tout en étant responsabilisé au sein d’une des meilleures équipes de la ligue, comme à New York cette saison.

Chez les Knicks, Isaiah Hartenstein a pris du poids suite à la blessure de Mitchell Robinson, dans un rôle de parfait complément intérieur pour l’escouade de Tom Thibodeau.

Bon rebondeur, notamment offensif, connecteur sous-estimé et protecteur de cercle : le joueur de 26 ans cocherait toutes les cases pour renforcer le Thunder, en manque de profondeur au poste 5, au coté de Chet Holmgren.

Les Knicks limités dans leurs options

Surtout, le Thunder a de la marge salariale avec 35 millions de dollars disponibles sans se mettre dans le rouge. Les Knicks ne pourront aller au-delà des 72 millions de dollars sur quatre ans, soit à 18 millions de dollars la saison, d’autant plus après l’échange pour Mikal Bridges, et la prolongation de contrat d’OG Anunoby.

Encore jeune, Isaiah Hartenstein est aussi un profil rare dans cette intersaison peu dotée en pivots disponibles. Nic Claxton a prolongé aux Nets, Jonas Valanciunas s’est engagé avec les Wizards, et le reste du contingent – comme Andre Drummond futur Sixer – n’a pas le calibre pour être titulaire au sein d’un candidat au titre.

Pour New York, il va falloir réagir, et vite, pour débloquer de la place dans le « salary cap ». Soit probablement trouver un point de chute à Julius Randle, pour qui les candidats ne se bousculent pas. Et/ou Mitchell Robinson.

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.9 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.6 4.0 6.5 1.2 2.6 0.7 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.4 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 Total 322 18 59.6 31.0 68.9 2.1 3.5 5.6 1.7 2.5 0.7 1.0 0.9 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.