Andre Drummond file à Philadelphie

Le nouveau remplaçant de Joel Embiid est connu à Philadelphie et il s’agira une fois de plus d’un certain Andre Drummond, rapporte The Athletic.

« Une fois de plus » parce que le pivot de 30 ans a déjà été amené à seconder le MVP 2023 chez les Sixers. C’était durant quelques mois au début de la saison 2021–22 (pour 6.1 points, 8.8 rebonds, 2.0 passes et 1.1 interception), avant son départ vers les Nets. Cette fois-ci, « Dede » revient en Pennsylvanie pour 10 millions de dollars sur deux ans

Machine à double-double (et parfois à double double-double), Andre Drummond n’est aujourd’hui plus un titulaire en NBA, mais il fait partie des meilleurs remplaçants de la ligue à son poste, se montrant constamment productif et efficace lorsqu’il dépanne dans le cinq. Joueur d’expérience, cet ancien All-Star et champion olympique apportera de la densité physique sous les panneaux, malgré ses lacunes en défense et dans l’intelligence de jeu.

Non retenu par les Bulls, maintenant tournés vers une reconstruction, le quadruple meilleur rebondeur NBA sort d’un exercice à 8.4 points et 9.0 rebonds de moyenne dans l’Illinois.

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 21 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.3 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 33 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 30 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 34 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 34 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.8 17.3 2019-20 * All Teams 57 33 53.3 14.3 57.5 4.4 10.8 15.2 2.7 3.5 1.9 3.6 1.6 17.7 2019-20 * DET 49 34 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2019-20 * CLE 8 28 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2020-21 * All Teams 46 27 49.3 0.0 60.0 3.6 8.4 12.0 2.0 3.2 1.4 2.7 1.1 14.9 2020-21 * CLE 25 29 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 * LAL 21 25 53.1 0.0 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.1 1.0 11.9 2021-22 * All Teams 73 20 57.0 0.0 52.4 3.1 6.2 9.3 1.8 2.6 1.1 1.6 0.9 8.0 2021-22 * PHL 49 18 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2021-22 * BRK 24 22 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2022-23 CHI 67 13 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.8 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 Total 864 27 54.3 12.5 48.2 4.2 8.1 12.4 1.2 2.9 1.3 1.8 1.3 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.