Les Nets vont casser leur tirelire pour conserver Nic Claxton

En se séparant de Mikal Bridges, les Nets ont clairement entamé cette reconstruction qui se faisait attendre depuis plusieurs mois et, en ce sens, ESPN annonce qu’ils entendent boucler la re-signature de Nic Claxton, pour 100 millions de dollars sur quatre ans. De quoi accompagner, notamment, Cam Thomas dans l’effectif.

Priorité de Brooklyn et du nouveau coach Jordi Fernandez, même s’il disait laisser la porte ouverte à toutes les éventualités, le pivot de 25 ans s’installe donc jusqu’à l’été 2028 au sein de la franchise new-yorkaise, où il évolue depuis sa Draft en 2019. En attendant de potentiels transferts (Ben Simmons ? Dennis Schröder ? Cam Johnson ? Dorian Finney-Smith ?), il disposera encore d’un boulevard au poste 5.

Titulaire depuis deux ans chez les Nets, Nic Claxton sort d’une saison à près de 12 points, 10 rebonds et 2 contres de moyenne. Il est considéré comme l’un des meilleurs de la ligue en termes de dissuasion, en plus d’être l’un des joueurs les plus adroits de NBA près du cercle, et il sera désormais au centre du projet de reconstruction à Brooklyn.

Nicolas Claxton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BRK 15 13 56.3 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4 2020-21 BRK 32 19 62.1 20.0 48.4 1.3 3.8 5.2 0.9 2.1 0.7 0.6 1.3 6.6 2021-22 BRK 47 21 67.4 0.0 58.1 1.9 3.7 5.6 0.9 2.3 0.5 0.8 1.1 8.7 2022-23 BRK 76 30 70.5 0.0 54.1 2.4 6.8 9.2 1.9 2.8 0.9 1.3 2.5 12.6 2023-24 BRK 71 30 62.9 20.0 55.1 2.7 7.2 9.9 2.1 2.5 0.7 1.3 2.1 11.9 Total 241 26 66.1 15.8 54.4 2.2 5.6 7.8 1.6 2.4 0.7 1.1 1.8 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.