Prolonger Nic Claxton est la priorité de Jordi Fernandez

L’ancien assistant des Kings et sélectionneur du Canada ne perd pas de temps ! Tout juste intronisé à Brooklyn, Jordi Fernandez a évoqué dès sa conférence de presse de présentation les grands chantiers à venir pour sa nouvelle équipe. Plus particulièrement le cas Nic Claxton qui sera free agent non protégé. Ce qui signifie qu’il pourra signer où bon lui semble, sans que les Nets ne puissent s’aligner sur une offre extérieure.

L’interressé n’a pas manqué de le souligner en fin de saison, et le nouvel entraineur de Brooklyn prévient qu’il compte sur lui, et qu’il a de grandes ambitions à son sujet.

« Nic est ce qu’on appelle un intérieur polyvalent défensivement », note l’entraîneur espagnol. « Je pense qu’il sera le meilleur défenseur de l’année. Pour nous, c’est une priorité cet été. Par notre manière de jouer avec lui, car il est excellent sur pick-and-roll, il va vite au cercle, il met la pression sur le cercle. Mais aussi par sa capacité à jouer le main-à-main, et, comme vous le savez, ces derniers temps en NBA, c’est un style très efficace. »

Une saison convaincante

Peu utilisé en attaque aux côtés de Cam Thomas et Mikal Bridges, Nic Claxton a tout de même flirté avec le double-double de moyenne : 11.9 points et 9.9 rebonds par match en 30 minutes de jeu. Auxquels il faut ajouter ses 2.1 contres de moyenne qui en font l’un des meilleurs protecteurs de cercle de la ligue.

« Je pense que Nic est notre priorité n°1 », ajoute Sean Marks, le GM de Brooklyn. « Cela ne fait aucun doute. Nous espérons qu’il sera un joueur des Nets pendant très longtemps. Nous espérons que nous pourrons continuer à construire autour de lui et à construire avec lui… »

S’ils veulent construire autour de lui, c’est parce que les pivots athlétiques, concentrés sur la défense, c’est précieux. Comme Jordi Fernandez, Sean Marks l’imagine bien remporter des récompenses individuelles.

« Il commence à montrer ce qu’il pourrait devenir un jour, » poursuit le GM. « Nic et moi avons parlé pendant l’intersaison de récompenses telles que le Most Improved Player, Defensive Player of The Year, une place dans une All-Defensive Team… Je pense qu’il en a les qualités et le mental pour y parvenir s’il continue à se développer. »

La première mission du tandem Fernandez-Marks sera donc de prolonger Nic Claxton. C’est d’ailleurs le seul free agent important de la rotation, et les Nets peuvent se permettre de dépasser le « salary cap » pour le conserver.

Nicolas Claxton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BRK 15 13 56.3 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4 2020-21 BRK 32 19 62.1 20.0 48.4 1.3 3.8 5.2 0.9 2.1 0.7 0.6 1.3 6.6 2021-22 BRK 47 21 67.4 0.0 58.1 1.9 3.7 5.6 0.9 2.3 0.5 0.8 1.1 8.7 2022-23 BRK 76 30 70.5 0.0 54.1 2.4 6.8 9.2 1.9 2.8 0.9 1.3 2.5 12.6 2023-24 BRK 71 30 62.9 20.0 55.1 2.7 7.2 9.9 2.1 2.5 0.7 1.3 2.1 11.9 Total 241 26 66.1 15.8 54.4 2.2 5.6 7.8 1.6 2.4 0.7 1.1 1.8 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.