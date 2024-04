Jordi Fernandez sera le prochain coach des Nets !

Alors que Mike Budenholzer faisait figure de favori, ESPN et The Athletic annoncent que les Nets ont décidé de confier les rênes de leur équipe à Jordi Fernandez, également sur les tablettes des Hornets. Bras droit de Mike Brown aux Kings, mais aussi coach du Canada, Fernandez va devenir le premier entraîneur espagnol à devenir « head coach » en NBA.

Agé de 41 ans, Fernandez va succéder à Kevin Ollie, qui n’aura pas fait de miracle comme coach intérimaire, après avoir pris la suite de Jacque Vaughn le 19 février dernier. Né à Badalone, près de Barcelone, Fernandez possède un parcours atypique puisqu’il a étudié à Amsterdam puis quitté des études de doctorat en psychologie du sport pour se lancer dans une agence d’événementiel.

Troisième de la Coupe du monde avec le Canada

Finalement, malgré un anglais approximatif, il accepte à 26 ans un stage non rémunéré avec les Cavaliers. On est en 2009. Il va y rester quatre ans, et s’occuper du Canton Charge, l’équipe de G-League. C’est là-bas qu’il rencontre Mike Malone, qui l’emmène avec lui aux Nuggets où il sera assistant de 2016 à 2022.

Souvent contacté à chaque poste vacant, sa carrière décolle vraiment la saison passée lorsqu’il devient premier assistant de Mike Brown, et coach du Canada, qu’il mène à la 3e place de la Coupe du monde. « Il va devenir ‘head coach’ NBA. C’est quelqu’un qui connaît le jeu, qui sait comment communiquer et nouer des liens avec les joueurs », avait prédit son ancien mentor à Denver, Mike Malone.

Ce sera donc à Brooklyn où le chantier est de taille après une saison terminée à la 11e place. Mais d’abord, on le croisera aux Jeux olympiques pour coacher Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks et sans doute Jamal Murray !