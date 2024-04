Dennis Schroder serait ravi de rejouer pour Mike Budenholzer

Alors que Dennis Schroder espère rester aux Nets, ses dirigeants pourraient engager l’un de ses anciens coaches, avec Mike Budenholzer. L’ancien entraîneur des Bucks fait partie des trois techniciens sur les tablettes du GM Sean Marks, et à écouter le meneur allemand, cette possible venue lui ferait grand plaisir. Il faut dire que les deux hommes se sont côtoyés pendant cinq ans à Atlanta !

« Coach Bud était génial, il m’a beaucoup appris » explique Schroder au New York Post. « J’avais 18, 19 ans quand je suis arrivé en NBA, et j’étais encore un peu tout fou. Je pensais que l’Allemagne était comme Atlanta, je pourrais facilement transposer mon jeu en NBA. Il m’a donné toutes les clés pour être bon sur le terrain et en dehors, pour m’assurer que je progressais même en dehors du terrain et que j’étais dans une bonne situation. »

Jordan Nwora valide aussi ce choix

A écouter le champion du monde, leur relation dépassait le cadre du terrain. « Il parlait toujours avec moi, avec ma famille. C’était toujours génial. Il m’a beaucoup aidé en dehors du terrain et sur le terrain. … Quand il a remporté son titre, je l’ai appelé et c’était particulier pour moi de le voir gagner. J’ai toujours eu une très bonne relation avec lui. »

Pour sa part, Jordan Nwora l’a connu aux Bucks. « Il sait ce qu’il faut faire pour gagner un titre. Il est excellent. Il sait comment assembler les pièces du puzzle et y parvenir. Il a été capable de le faire quand j’étais là et je suis sûr qu’il sera capable de le refaire s’il décide de devenir le coach ici. (…) C’est juste une question de temps et je suis sûr que c’est un entraîneur suffisamment qualifié pour faire le travail. Il sait ce qu’il fait. Et pas seulement lui. Je suis sûr que s’il était l’entraîneur, il mettrait en place le staff idoine pour faire le travail. »