Mike Budenholzer parmi les trois finalistes pour coacher les Nets

L’intérim de Kevin Ollie touche à sa fin et l’état major des Nets s’active donc en coulisses pour lui trouver un successeur digne de ce nom alors que la franchise new-yorkaise va terminer la saison régulière à la 11e place.

The Athletic a révélé samedi les noms des trois techniciens susceptibles de remplacer l’ancien coéquipier d’Allen Iverson aux Sixers. Trois finalistes seraient encore en lice, deux premiers assistants, Jordi Fernandez des Kings et Kevin Young des Suns, et un ancien coach actuellement libre, Mike Budenholzer.

Ce dernier fait office de favori avec son parcours presque parfait. Formé aux Spurs de Gregg Popovich, il a ensuite mené les Hawks puis les Bucks au sommet de la conférence Est, avec un titre de champion NBA en 2021 avec Milwaukee à la clé. Élu coach de l’année à deux reprises, il avait été évincé de la franchise du Wisconsin après une année éprouvante marquée par une élimination au premier tour des playoffs face à Miami, le futur finaliste. Son profil séduit par l’identité de jeu qu’il apporte à ses équipes, portées vers l’attaque mais aussi le partage du ballon et des responsabilités.

La dernière chance de Sean Marks ?

Jordi Fernandez et Kevin Young sont quant à eux des habitués de la rubrique « rumeurs » et restent à l’affût d’une possible première expérience pour devenir coach principal en NBA. Leurs noms ont également été cités du côté de Charlotte, qui s’active aussi pour trouver un nouveau « Head coach ». Jordi Fernandez a passé six ans aux Nuggets avant de rejoindre les Kings où il est le premier assistant de Mike Brown. Kevin Young est pour sa part un élément important du staff des Suns depuis quatre ans et a également pour atout d’avoir déjà travaillé avec Mikal Bridges et Cam Johnson avant que ces derniers ne soient transférés aux Nets en février 2023. .

Les trois finalistes devraient prochainement rencontrer le propriétaire des Nets, Joe Tsai, avant d’en savoir plus sur leur sort. Le GM de Brooklyn Sean Marks, fera-t-il le choix de la « sécurité » avec coach Bud’ ou engagera-t-il un nouveau coach « rookie » comme Brooklyn l’avait fait en 2016 avec la promotion de Kenny Atkinson, non sans un certain succès ? A l’époque, ce dernier arrivait des Hawks après avoir passé quatre saison avec… Mike Budenholzer. Pour sa part, coach Bud’ est peut-être celui qui a le plus d’affinités avec Sean Marks, pour l’avoir croisé à l’époque où il était assistant à San Antonio.

Ce qui est sûr, c’est que Sean Marks, confirmé dans ses fonctions dimanche, joue sans doute sa dernière carte sur ce nouveau changement de cap et pourrait faire directement les frais d’un nouvel échec. D’autant que les Nets possèdent un effectif plus qu’intéressant à développer.