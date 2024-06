Jordi Fernandez entre envie et patience

Des équipes NBA vont-elles nourrir des regrets en ayant laissé passer Jordi Fernandez ? Peut-être. Car ce dernier a effectué des entretiens avec les Raptors et les Bucks, sans oublier son rapprochement avec les Suns, durant l’été, sans obtenir finalement de poste.

Dans la foulée, l’assistant des Kings a brillé avec le Canada durant la Coupe du monde, en allant chercher la médaille de bronze contre Team USA.

Si beaucoup en NBA pensent que son avenir semble écrit (il aura un jour ou l’autre une opportunité), le principal intéressé, qui n’a que 40 ans, ne semble pas pressé et n’est pas blessé de ne pas avoir décroché un contrat cet été.

« Quand ça viendra, ça viendra et si j’obtiens un poste, c’est que quelqu’un voudra me le donner », explique-t-il à Mundo Deportivo. « Ce que je dois faire, c’est acquérir de l’expérience en tant qu’entraîneur et progresser, et maintenant que je suis de retour à Sacramento, je veux apporter cette expérience. Je suis impatient d’apprendre, de faire de nouvelles choses et de relever de nouveaux défis dans ma vie, c’est important. À part ça, je ne suis pas obsédé par cette question. »

Il faut dire que, en plus de son expérience à Sacramento avec Mike Brown dans une équipe ambitieuse, avec le Canada, une nation elle aussi qui a de l’appétit et visera l’or aux Jeux olympiques 2024, Jordi Fernandez a un joli et gros os à ronger en attendant de monter en grade.

« J’adorerais être coach en NBA et je suis certain que cela arrivera, mais je ne changerais cette expérience de la Coupe du monde et la participation aux Jeux olympiques pour rien au monde. C’est ce que j’attends avec impatience, car je sais que cela va se passer. Pour le reste, ça n’a pas beaucoup de sens de s’attarder sur des choses dont on ne sait pas si elles vont se produire ou non. »