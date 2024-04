Dennis Schroder veut rester à Brooklyn

Partout où il passe, Dennis Schroder est fidèle à lui-même, inscrivant entre 12 et 15 points de moyenne. Mais ces derniers temps, il a tout de même bien du mal à rester en place. Depuis son départ des Lakers en 2021, soit trois saisons, il a connu cinq équipes : Boston, Houston, encore Los Angeles, puis Toronto et enfin Brooklyn.

Alors qu’il sera en fin de contrat en 2025, il espère enfin avoir de la stabilité et jouer la saison prochaine avec les Nets. Surtout qu’il a été titulaire 25 fois (en 29 matches) depuis son arrivée en ville.

« Bien sûr. Je veux toujours être là où les gens me montrent de la reconnaissance », assure-t-il. « J’ai cette sensation ici, depuis le premier jour. Les gens, en approchant ma famille, m’ont montré qu’ils voulaient m’avoir. Et j’aime le style de jeu. Ils ont confiance en moi et savent ce dont je suis capable. Évidemment que je veux rester. »

Son coach va dans le même sens. « Il a été un leader dès qu’il est arrivé. Il a apporté sa mentalité de champion. Diriger et gagner, c’est naturel chez lui. Les gagnants, on les reconnaît », explique Kevin Ollie.

Derrière Ben Simmons lors de la reprise ?

Seulement, l’Allemand le sait bien, avec sa dernière année de contrat à 13 millions de dollars, il est une parfaite monnaie d’échange pour les Nets qui devront miser sur les transferts, étant dépouillés de choix de Draft pour plusieurs années, pour se relancer après une saison décevante.

« Je sais qu’il y a l’aspect business donc pas d’affectif ni d’émotion. Je sais comment ça marche », poursuit Dennis Schroder. « J’ai rencontré Joe Tsai, le propriétaire, sa femme, ses enfants. Tout ce qui est dit ici, je dis les mêmes choses. Je suis le joueur qu’ils veulent et c’est clair que ce serait génial de rester. »

Surtout que Ben Simmons, qui reviendra d’une énième blessure, sera lui aussi en fin de contrat en 2025 avec une dernière année à 40.3 millions de dollars. Sans doute qu’il n’y aura pas de la place pour les deux dans le cinq majeur. L’ancien du Thunder acceptera-t-il d’être relégué sur le banc avant de se retrouver libre sur le marché ?

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.4 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.7 0.6 2.0 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.3 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.2 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.6 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.4 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 79 31 43.6 37.8 83.2 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 13.9 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.8 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 28 32 42.6 42.1 78.0 0.5 2.9 3.4 5.9 2.0 0.5 2.5 0.3 14.4 Total 766 27 43.4 34.2 83.6 0.4 2.5 2.9 4.8 2.1 0.8 2.3 0.1 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.