Free agent, Nic Claxton ne ferme aucune porte

Les montagnes russes de Brooklyn vont-elles avoir raison de la motivation de Nic Claxton ? Le pivot est free agent non protégé et il peut signer là où bon lui semble cet été. Dans son interview de fin de saison après la non-qualification des Nets pour les playoffs, Nic Claxton n’a pas caché que son avenir pourrait être loin de la franchise new-yorkaise. Il se laisse en tout cas toutes les portes ouvertes pour la suite de sa carrière.

« Est-ce que nous allons trouver un accord avec les Nets ? Nous verrons bien » répond l’intérieur. « Au final, les affaires sont les affaires. Je vais devoir peser mes options. Je suis libre alors ce sera ma décision. Je vais parler à ma famille, mes agents, prier, et voir quelle sera la meilleure combinaison pour moi. »

Titulaire indiscutable ces deux dernières saisons, Nic Claxton s’est imposé comme un des plus solides intimidateurs de la ligue, sixième meilleur contreur cette saison à égalité avec Rudy Gobert et Daniel Gafford.

Claxton peut espérer faire exploser son salaire

S’il a expliqué par le passé se sentir bien chez les Nets, celui qui aura 25 ans mercredi admet en avoir vu de toutes les couleurs depuis ses débuts dans la ligue au sein d’une des franchises qui a connu le plus de turbulences ces dernières années. Brooklyn est passé de la saison des promesses avec D’Angelo Russell, au « Big Three » Kevin Durant – Kyrie Irving – James Harden sans succès, jusqu’à un groupe aujourd’hui jeune, mais en manque de joueur de gros calibre pour entourer Claxton, Mikal Bridges ou Cam Thomas.

« Cela a été fou, chaotique, c’était comme un tourbillon, je ne vais pas vous mentir » résume Nic Claxton. « Je pense avoir beaucoup muri grâce à tout ça. J’ai pu côtoyer de futurs membres du Hall of Fame ici, créer de bonnes relations avec mes coéquipiers. J’ai appris de chacune des saisons que j’ai passées ici. Au final, c’est la seule chose que vous pouvez faire. J’espère que le meilleur est à venir. Je sais juste que j’ai donné le meilleur de moi-même ces cinq années. »

Titulaire d’une année de contrat parmi les plus rentables de la ligue, à 8,8 millions de dollars, Nic Claxton pourra espérer beaucoup plus sur le marché dans les prochaines semaines, lui qui tourne à près d’un double-double de moyenne (11,8 points à 62,9%, 9,9 rebonds). Peut-être que la nomination de Jordi Fernandez comme coach pourrait le convaincre de donner une chance de plus aux Nets. « Je veux simplement de la transparence, quelqu’un qui sera honnête avec moi, qui me regardera comme un homme » a-t-il assuré.

Nicolas Claxton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BRK 15 13 56.3 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4 2020-21 BRK 32 19 62.1 20.0 48.4 1.3 3.8 5.2 0.9 2.1 0.7 0.6 1.3 6.6 2021-22 BRK 47 21 67.4 0.0 58.1 1.9 3.7 5.6 0.9 2.3 0.5 0.8 1.1 8.7 2022-23 BRK 76 30 70.5 0.0 54.1 2.4 6.8 9.2 1.9 2.8 0.9 1.3 2.5 12.6 2023-24 BRK 71 30 62.9 20.0 55.1 2.7 7.2 9.9 2.1 2.5 0.7 1.3 2.1 11.9 Total 241 26 66.1 15.8 54.4 2.2 5.6 7.8 1.6 2.4 0.7 1.1 1.8 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.