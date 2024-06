Ouverture des soldes à Brooklyn

En envoyant Mikal Bridges, leur meilleur joueur, vers New York contre Bojan Bogdanovic et une flopée de tours de Draft, et après une saison décevante, les Nets ont fait un choix fort : celui de se tirer une balle dans le pied de leur compétitivité à court terme. On se dirige donc vers une pleine reconstruction, avec Jordi Fernandez aux manettes.

Une tendance confirmée par les informations de HoopsHype puisque nos confrères annoncent que les autres vétérans de l’équipe sont tous susceptibles d’être échangés. Il s’agit donc de Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Dennis Schroder, Ben Simmons, Day’Ron Sharpe et même du dernier arrivé, Bojan Bogdanovic.

Cette multitude de joueurs pourrait permettre aux dirigeants de récupérer encore davantage de choix de Draft pour les années à venir, notamment en lâchant ceux qui sont en fin de contrat : Ben Simmons, Dennis Schroder (qui espère pourtant rester à Brooklyn) et Bojan Bogdanovic, qui toucheront respectivement 40, 13 et 19 millions de dollars lors de l’exercice 2024/25, avant d’être libres.

Quant à Day’Ron Sharpe, HoopsHype précise que le pivot des Nets intéresse des équipes, notamment les Grizzlies. Et si Ben Simmons, avec sa fragilité physique peut inquiéter et freiner les envies de certains, on peut imaginer sans difficulté que Cam Johnson, Dorian Finney-Smith ou Dennis Schroder vont être ciblés par quelques franchises.