Dennis Schroder se voit sur du long terme avec les Nets

Thunder, Lakers, Celtics, Rockets… La stabilité géographique n’est pas le fort de Dennis Schroder. Depuis son passage au Thunder, entre 2018 et 2020, le meneur de jeu n’a pas enchaîné deux années de suite dans le même club.

Il lui arrive même désormais de connaître deux équipes au cours du même exercice, comme cela a été le cas l’an passé, où il a démarré sa saison à Toronto, avant d’être envoyé à Brooklyn. Alors que la première destination lui a laissé un goût amer, l’Allemand a apprécié ses semaines de jeu à New York.

« Brooklyn est une organisation très cool et très familiale. J’aimerais vraiment rester sur le long terme. Mon agent et moi pensons que les Nets ont apprécié ma contribution », juge-t-il auprès d’un média allemand, reprenant un discours déjà affiché à la mi-avril.

Adroit comme jamais à Brooklyn

On peut effectivement parier sur le fait que les Nets ont pu être convaincus par ses près de 15 points et 6 passes de moyenne, avec un très bon 41% de réussite à 3-points. Un niveau d’adresse jamais vu chez lui, même s’il s’agit d’un « petit » échantillon de 29 rencontres.

« J’ai apporté plus de défense, de travail d’équipe et de leadership », énumère même le vétéran de 30 ans, qui a bénéficié de l’absence de Ben Simmons pour se montrer. L’Allemand, à qui il reste une année de contrat à hauteur de 13 millions de dollars, sait toutefois que les Nets sont susceptibles de bouger cet été pour construire leur nouvelle identité. Et qu’il pourrait servir de monnaie d’échange potentielle.

« Mais si quelqu’un d’aussi exceptionnel que Giannis Antetokounmpo ou une autre superstar veut rejoindre Brooklyn, les Nets pourraient conclure des échanges pour acquérir ce joueur… C’est pourquoi rien n’est certain en NBA », rappelle Dennis Schroder.

Ce qui l’est en revanche pour lui est qu’au-delà de sa situation contractuelle, il va avoir de quoi s’occuper avec l’Allemagne cet été, sur la scène parisienne des Jeux olympiques. Un an après avoir remporté le titre mondial.

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.4 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.7 0.6 2.0 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.3 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.2 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.6 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.4 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.1 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.8 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 Total 767 27 43.4 34.2 83.6 0.4 2.5 2.9 4.8 2.1 0.8 2.3 0.1 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.