Mitchell Robinson absent encore trois à quatre mois !

On savait que Julius Randle allait filer un coup de main comme pivot suite au départ d’Isaiah Hartenstein, mais peut-être qu’il va carrément débuter la saison à ce poste… SNY révèle ainsi que Mitchell Robinson n’est absolument pas prêt à reprendre ! Le pivot des Knicks avait été opéré une deuxième fois de la cheville en mai, après un accrochage avec Joel Embiid, et initialement le staff médical new-yorkais misait sur six à huit semaines d’absence. Ce qui, en théorie, devait lui permettre d’être prêt à la rentrée, pour le début du « training camp ».

Pas de renfort à prévoir ?

Sauf que SNY évoque désormais un retour en décembre ou janvier, soit sept à huit mois après son opération ! Selon nos confrères, et pour éviter toute rechute comme au printemps dernier, les Knicks préfèrent qu’il soit rétabli à 100% et ils misent donc sur un retour en toute fin d’année, voire début 2025. SNY précise que côté Knicks, on n’envisage pas de recruter un pivot similaire, et qu’en son absence, ce sont les ailiers, très nombreux, qui prêteront main fort sous les panneaux.

Pour Julius Randle, l’incertitude demeure. Il faudra sans doute attendre le « media day », au début de la semaine prochaine, pour s’avoir s’il est totalement rétabli de son opération de l’épaule.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.4 2019-20 NYK 61 23 74.2 0.0 56.8 3.1 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 28 65.3 0.0 49.1 3.7 4.5 8.1 0.6 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.9 8.5 2022-23 NYK 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 1.0 0.7 1.9 7.4 2023-24 NYK 31 25 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 Total 320 25 70.1 0.0 51.8 3.7 4.2 7.9 0.6 2.8 0.9 0.7 1.9 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.