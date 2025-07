Pour les Knicks, Mike Brown va apporter une culture de la gagne

Mike Brown aux Knicks, c'est officiel. La franchise new-yorkaise vient de communiquer sur l'arrivée de l'ancien coach des Kings pour prendre la relève de Tom Thibodeau, remercié malgré l'accession à la finale de conférence à l'Est.

« Après un processus de recherche approfondi et rigoureux, nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Mike Brown au poste d’entraîneur principal des New York Knicks », explique le président des Knicks, Leon Rose.

« Mike a coaché sur les plus grandes scènes de notre sport et apporte à notre organisation une véritable culture de la gagne. Son expérience en tant qu’entraîneur lors des Finales NBA, ses quatre titres remportés en tant qu’assistant coach, ainsi que sa capacité à faire progresser les joueurs seront des atouts précieux alors que nous visons à ramener un titre à New York pour nos fans », développe le dirigeant.

Un titre qui échappe à son écurie depuis 1973. Ses Knicks n'ont plus atteint la finale NBA depuis 1999, et ont échoué de très peu cette saison face aux Pacers (4-2) en finale de conférence à l'Est. Mike Brown, lui, connaît bien ce stade de la compétition en playoffs.

De nombreuses stars coachées

Il a mené les Kings en playoffs en 2023 – leur première apparition depuis 2006 – et a été élu coach de l’année. Il avait déjà reçu cette distinction à Cleveland en 2009, après avoir conduit les Cavs jusqu’aux Finales deux ans plus tôt. Derrière ça, il a remporté quatre titres de champion en tant qu’assistant avec Golden State et San Antonio, en soutien de Steve Kerr et Gregg Popovich.

Au cours de ses trois décennies en NBA, il a coaché de nombreux grands noms de la ligue au sein des Warriors, Spurs, Cavaliers, Lakers et Kings. Parmi lesquels Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson ; Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker ; LeBron James ; Kobe Bryant et Pau Gasol ; ou encore De'Aaron Fox et Domantas Sabonis. Il affiche un bilan cumulé de 454 victoires pour 304 défaites.

« Je tiens à souhaiter la bienvenue à Mike Brown à New York et au sein de l’organisation des Knicks. Leon (Rose) et notre équipe ont mené un processus rigoureux et réfléchi qui a conduit notre organisation jusqu’à Mike, et je suis heureux de le voir sur notre banc la saison prochaine », lâche de son côté James Dolan, le propriétaire.