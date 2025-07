Les Suns auraient un œil sur Ben Simmons

Comme ils ont perdu Tyus Jones, qui s'est envolé pour Orlando afin de poursuivre sa carrière dans une franchise plus compétitive et équilibrée, les Suns cherchent un meneur de jeu d'expérience pour le remplacer.

Pour cela, ils ont été un temps sur Chris Paul, mais ce dernier pourrait davantage prendre la direction de Los Angeles et des Clippers. Marcus Smart aussi, après son départ de Washington, était une cible potentielle, avant finalement de choisir les Lakers.

Marc Stein glisse ainsi que les dirigeants ont pris contact avec Ben Simmons. L'ancien des Sixers et des Nets n'a toujours pas signé dans une nouvelle équipe, malgré l’intérêt des Knicks, des Celtics ou encore des Kings.

Il faut dire qu'il n'est plus que l'ombre du joueur qu'il fut en début de carrière. Néanmoins, sur quelques minutes, il peut encore rendre des services, l'ayant récemment prouvé aux Clippers. Et surtout, contrairement à Russell Westbrook ou Malcolm Brogdon, eux aussi encore libres, il ne cherche pas forcément à rejoindre un candidat au titre. Et cherche surtout une formation qui lui permettra de relancer sa carrière.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 ☆ PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 ☆ PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 ☆ PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 * All Teams 51 22 52.0 0.0 72.7 0.9 3.8 4.7 5.6 2.1 0.7 2.0 0.5 5.0 2024-25 * BRK 33 25 54.7 0.0 69.2 0.9 4.3 5.2 6.9 2.5 0.8 2.7 0.5 6.2 2024-25 * LAC 18 16 43.4 0.0 85.7 0.9 2.9 3.8 3.1 1.4 0.7 0.8 0.4 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.