Tyus Jones, la recrue parfaite pour le Magic ?

« Ce qu’il nous faut, c’est un joueur capable de marquer de manière fiable, ayant fait ses preuves, quelqu’un qui viendra combler nos faiblesses. Il est clair qu'on doit progresser en attaque, qu'on doit mieux shooter. Ce sont nos objectifs, et c’est à travers ce prisme qu'on doit analyser les choses en entrant dans l’intersaison. Rien n'est exclu. Ce qu'on recherche, c’est de l’aide d'un vétéran, une contribution de quelqu'un ayant fait ses preuves. »

Ces mots datent seulement de deux mois. Ils ont été prononcés par Jeff Weltman, le président du Magic. Depuis, la franchise d'Orlando a fait venir Desmond Bane, drafté Jase Richardson et Noah Penda, puis signé Tyus Jones. Les demandes de mai ont donc été parfaitement remplies sur le papier.

Orlando voulait un vétéran, un joueur capable de faire progresser l'attaque régulièrement inefficace quand les défenses élèvent leur niveau et Tyus Jones a le profil pour cela.

« De plus, il a la réputation dans la ligue d'être une personne exceptionnelle dans un vestiaire, en dehors du terrain et dans la communauté. Son leadership aura un impact sur notre équipe, avec tout ce qu'il apporte sur le terrain. On est impatient », dit désormais Jeff Weltman. « On est vraiment heureux du choix de Tyus, car beaucoup d'équipe le suivaient. Je pense qu'il a vu que ça pouvait coller avec nous. »

« Cette équipe a tout ce qu'il faut pour gagner le titre »

Le meneur de jeu sort d'une saison à 10.2 points et 5.3 passes de moyenne à Phoenix, où sa présence devait apporter de l'équilibre à une attaque portée par Kevin Durant, Bradley Beal et Devin Booker. Finalement, rien n'a fonctionné chez les Suns, équipe dysfonctionnelle au possible. Là où Orlando est en pleine progression.

« Le Magic continue de s'améliorer au quotidien. En jouant face à eux année après année, on voit la camaraderie de cette formation, qu'ils sont soudés, on voit aussi comment le coach Jamahl Mosley fait jouer cette équipe, à quel point ils jouent dur. On veut faire partie d'un tel groupe, donc je suis excité d'être là », confirme le joueur. « J'estime jouer correctement, être collectif et donner le ton et eux aussi jouent comme ça, en étant collectifs. C'est vraiment parfait comme réunion. »

Ce mariage idéal s'accompagne d'une grande ambition. « Le talent est partout. Cette équipe a tout ce qu'il faut pour gagner le titre », juge Tyus Jones.« Ils vont me rendre le travail facile, inutile de compliquer les choses. Toutes les pièces vont fonctionner ensemble. »

Tyus Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 37 16 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2 2016-17 MIN 60 13 41.4 35.6 76.7 0.2 0.9 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5 2017-18 MIN 82 18 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1 2018-19 MIN 68 23 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.1 1.2 0.7 0.1 6.9 2019-20 MEM 65 19 45.9 37.9 74.1 0.1 1.4 1.6 4.4 0.7 0.9 0.8 0.1 7.4 2020-21 MEM 70 18 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3 2021-22 MEM 73 21 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7 2022-23 MEM 80 24 43.8 37.1 80.0 0.3 2.1 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3 2023-24 WAS 66 29 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.3 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0 2024-25 PHX 81 27 44.8 41.4 89.5 0.5 1.9 2.4 5.3 0.8 0.9 1.1 0.1 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.