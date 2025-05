Sa reconstruction terminée, le Magic veut changer de braquet

247 millions de dollars sur cinq ans. Voilà ce que le Magic est susceptible de miser sur Paolo Banchero cet été pour prolonger son meilleur joueur. Éligible à cette extension de contrat, l’ailier local, qui sort de son meilleur exercice en carrière, semble tout à fait favorable à cette issue.

« Je ne pourrais pas être plus heureux de faire partie du Orlando Magic. Donc, j’ai hâte de passer, je l’espère, encore de nombreuses années ici », affiche, lors de son interview de fin de saison, le joueur de 22 ans dont la campagne a partiellement été gâchée par les blessures.

Si le dossier Paolo Banchero passe pour être une formalité estivale, le club floridien se retrouve face à une autre priorité à gérer : mieux l’entourer, lui et Franz Wagner, qui a touché un jackpot à 224 millions de dollars l’été dernier. Le Magic compte notamment s’inspirer du modèle monté par les Celtics, autour de Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Gagner tout de suite

Les deux ailiers vedettes d’Orlando ayant maintenant trois années de basket en commun, le Magic entend passer à la vitesse supérieure. « Nous sommes prêts, en quelque sorte, à tourner la page de notre reconstruction et à entrer dans la prochaine phase de l’évolution de notre équipe, en adoptant une vision plus axée sur l’objectif de gagner tout de suite », fixe Jeff Weltman, le président du club .

Un discours qui tranche avec celui qu’il avait tenu un an plus tôt. En amont de la « free agency », le dirigeant rappelait l’importance de ne pas perdre l’ADN de l’équipe et semblait jouer la carte de la prudence. Dans cette logique, Orlando avait recruté, et misé gros, sur Kentavious Caldwell-Pope. Mais ce dernier n’a pas répondu aux attentes. Face aux Celtics au premier tour, il n’a tourné qu’à 5 points de moyenne avec un très faible 26% de réussite à 3-points.

« KCP » avait précisément été recruté pour combler les lacunes d’adresse extérieure de l’équipe. Opération vraiment ratée car Orlando a fini en bonne dernière position au classement des équipes les plus adroites de la ligue avec à peine 32% de réussite seulement, devant même la première équipe depuis le Thunder en 2016/17 à atteindre les playoffs malgré ce statut.

Les derniers transferts majeurs remontent à quatre ans…

« Ce qu’il nous faut, c’est un joueur capable de marquer de manière fiable, ayant fait ses preuves, quelqu’un qui viendra combler nos faiblesses. Il est clair qu’on doit progresser en attaque, qu’on doit mieux shooter. Ce sont nos objectifs, et c’est à travers ce prisme qu’on doit analyser les choses en entrant dans l’intersaison. Rien n’est exclu. Ce qu’on recherche, c’est de l’aide d’un vétéran, une contribution de quelqu’un ayant fait ses preuves », vise aujourd’hui le dirigeant.

Dans la mesure où la franchise a déjà 15 joueurs sous contrat pour la saison prochaine, l’arrivée d’un tel profil devrait donc passer par un transfert. Une notion devenue presque taboue en interne. Les dernières opérations majeures du genre remontent à mars 2021 quand la franchise avait démarré sa reconstruction justement, en se séparant d’Evan Fournier, Aaron Gordon et Nikola Vucevic. Le Magic est-il prêt à faire une croix sur un jeune talent ?

Jeff Weltman n’oublie pas non plus l’importance de la « trajectoire des carrières NBA » et les progrès possibles en interne. « Je crois qu’on a deux gars dans l’équipe qui seront All-Star, peut-être All-NBA, qui vont continuer à progresser. Et on a et un tas d’autres joueurs avec eux. Ces gars-là vont être complètement différents dans quelques années. Et la beauté d’une reconstruction. En obtenant les bons gars, c’est un peu comme un cadeau qui ne cesse de faire effet », termine le dirigeant.