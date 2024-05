Le Magic ne compte pas perdre son ADN durant la « free agency »

Il va se passer quelque chose cet été à Orlando. Le Magic va disposer de l’un des « cap space » les plus importants de la ligue. De quoi attirer des « free agents » et renforcer une formation déjà prometteuse, qui vient tout juste d’être éliminée avec les honneurs au premier tour des playoffs.

En conférence de presse, Jeff Weltman dit ne pas encore savoir comment il compte utiliser cet argent. Une chose est sûre, la folie des grandeurs ne semble pas être pour lui. « L’année dernière, quand j’ai parlé de développement interne, on a ajouté Joe Ingles et deux rookies. Et on est passé de 34 victoires à 47 », rappelle-t-il.

Selon lui, ce « cap space » « doit être utilisé à bon escient » sans pour autant casser cette dynamique interne. « On ne veut pas perdre le nord de vue. Nos trois meilleurs marqueurs ont 22 ans ou moins. Je sais que beaucoup de bonnes choses sont arrivées à notre équipe cette année. Maintenant, c’est à nous de trouver la façon de répéter cela. On ne considère pas cela comme acquis », note le dirigeant.

Le Magic a su faire son bond en avant cette année en faisant confiance aux progrès, indéniables, de Paolo Banchero, Franz Wagner, Jalen Suggs, auxquels il fait référence, et des autres. Ainsi selon Jamahl Mosley, le Magic doit partir en quête de la « bonne personne », compatible avec ce groupe.

Un axe de progression identifié

« Il ne faut pas faire des mouvements pour le plaisir de faire des mouvements. Vous avez un groupe de jeunes hommes qui […] se donnent les moyens de faire ce qu’il faut, de jouer comme il faut, de partager le ballon et tout ce qui s’ensuit. Lorsque vous mettez des éléments en place, vous voulez vous assurer qu’ils s’accordent sur le terrain et en dehors », note le coach.

Klay Thompson, dont le nom refait surface, peut-il être ce joueur ? Dans le jeu, son nom fait d’autant plus sens que Jeff Weltman admet que son équipe, parmi ses nombreux « besoins », doit faire mieux au niveau du tir. Le dirigeant a noté des progrès en la matière durant la saison. Mais en playoffs, le Magic a fini parmi les mauvais élèves, avec seulement 31% de réussite face aux Cavs.

« Je ne crois pas qu’on soit totalement dépourvus de tirs. C’est en partie dû au fait que les joueurs grandissent, s’améliorent et trouvent leur rythme. […] C’est un domaine dans lequel on doit s’améliorer. Mais pas au détriment de ce qui a fait notre ADN. Il y a une raison pour laquelle on était une bonne équipe cette année et on ne veut pas la perdre », prévient-il.