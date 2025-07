Ben Simmons entre New York et Sacramento ?

Il n'est (normalement) plus blessé, mais Ben Simmons peine toutefois à retrouver une équipe, car après bientôt trois semaines de « free agency », le voilà encore libre de tout contrat. Sauf que, d'après Jake Fischer et Marc Stein, il pourrait rebondir du côté des Knicks ou des Kings, les deux franchises les plus intéressées par ses services.

Triple All-Star, Rookie de l'année 2018 et ancien joueur All-NBA, l'Australien n'a plus rien à voir avec le « point forward » qu'il était chez les Sixers (15.9 points, 8.1 rebonds, 7.7 passes et 1.7 interception de moyenne…). Comme son impact en défense a décliné et qu'il n'a toujours pas de shoot, sa cote est au plus bas et on a du mal à voir dans quelles situations, spécifiques, il peut s'exprimer. D'autant que son physique n'est pas non plus rassurant…

Reste qu'à New York mais surtout Sacramento, on ne serait pas contre ajouter un profil créatif, défensif et expérimenté à la rotation. Même si, côté Kings, on pourrait également très bien se tourner vers Russell Westbrook ou Malcolm Brogdon, en dépit de l'embouteillage qui existe déjà sur les lignes arrières.

La saison dernière, Ben Simmons affichait en tout cas 5.0 points, 5.6 passes et 4.7 rebonds de moyenne sur une vingtaine de minutes entre Brooklyn puis Los Angeles.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 ☆ PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 ☆ PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 ☆ PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 * All Teams 51 22 52.0 0.0 72.7 0.9 3.8 4.7 5.6 2.1 0.7 2.0 0.5 5.0 2024-25 * BRK 33 25 54.7 0.0 69.2 0.9 4.3 5.2 6.9 2.5 0.8 2.7 0.5 6.2 2024-25 * LAC 18 16 43.4 0.0 85.7 0.9 2.9 3.8 3.1 1.4 0.7 0.8 0.4 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.