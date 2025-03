Ben Simmons travaille dans l’ombre aux Clippers

Avec seulement 12 points inscrits sur les six derniers matches, en 90 minutes, Ben Simmons n’est clairement pas dangereux en attaque sous le maillot des Clippers. Même si on ajoute ses premiers matches joués à Los Angeles, on arrive péniblement à 46 points marqués en 11 rencontres. C’est peu, mais il n’est pas venu en Californie pour cela.

« Ici, l’objectif, c’est gagner », résume-t-il. « Je fais tout ce qu’il faut pour aider l’équipe à remporter des matches. Que ce soit d’aller au rebond, me jeter au sol pour sauver un ballon, défendre, passer. Peu importe, je me tiens à ça. Tout ce qui est nécessaire, je vais le faire. »

Ce qui est plus intéressant, ce sont ses 38 passes pour seulement 7 ballons perdus. Ben Simmons ne brille pas de mille feux en attaque – étant parfois utilisé comme pivot sur pick-and-roll – mais il est juste avec le ballon en main.

Toujours un manque d’agressivité vers le panier

« C’est un joueur fantastique, qui doit être agressif. Il doit faire ce qu’il sait faire, sans s’occuper du bruit extérieur », demande Tyronn Lue. « Il faut attaquer le cercle, mettre du rythme, accélérer le tempo, ainsi que défendre sur les meilleurs joueurs. Il a été capable de le faire. »

On l’a observé dans la victoire décrochée à New York où l’ancien de Philadelphie et Brooklyn a été intéressant avec 2 points, 8 rebonds et 2 passes, sans oublier un +/- très positif en seulement 16 minutes : +19. Avec Nicolas Batum, Bogdan Bogdanovic et Derrick Jones Jr, il compose le très bon banc des Clippers. « Il devient de plus en plus fort physiquement. Il joue davantage, avec rythme et défend bien », glisse Kawhi Leonard.

Ne reste plus qu’à mettre un peu plus de points espère Ivica Zubac.

« Il fait un sacré boulot en défense, au rebond, pour mettre du rythme en transition et trouver les gars. J’aimerais qu’il soit un peu plus agressif en attaque, mais ça va venir », commente le pivot. « Il l’est davantage récemment et ça nous offre un autre visage. Pour l’instant, il a été très bon pour nous. »

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 21 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 ☆ 22 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 ☆ 23 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 ☆ 24 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 26 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 27 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 * 28 44 23 53.3 0.0 72.7 1.0 4.0 5.0 6.1 2.2 0.8 2.2 0.5 5.7 2024-25 * 28 33 25 54.7 0.0 69.2 0.9 4.3 5.2 6.9 2.5 0.8 2.7 0.5 6.2 2024-25 * 28 11 18 47.6 0.0 85.7 1.2 3.3 4.5 3.5 1.6 0.9 0.6 0.5 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.