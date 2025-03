En battant les Knicks, les Clippers retrouvent le Top 6 à l’Ouest !

Les Clippers ont démarré cette rencontre sans aucune énergie. Ce fut donc facile pour les Knicks de passer un 18-5 pour commencer. Il faut attendre les rotations et l’entrée de Nicolas Batum pour observer un petit quelque chose en plus en défense, qui permet de limiter la casse dans ce premier quart-temps logiquement dominé par New York (33-20). C’est avec leur défense que les Clippers vont revenir et avec les paniers du duo Kawhi Leonard – James Harden en fin de première période (55-54).

Après la pause, les deux formations se mettent à bien jouer en même temps. Le ballon circule des deux côtés et c’est très agréable. James Harden est alors chaud : il enchaîne trois paniers primés de suite. Dans les trois dernières minutes du troisième quart-temps, les troupes de Tyronn Lue passent un 16-3 pour faire l’écart (84-94). Les Knicks pourront-ils revenir ? La mission est compliquée car Kawhi Leonard se charge, avec ses paniers, de maintenir la distance.

New York craque et ne parvient pas à bousculer une équipe californienne qui a pris le contrôle sur la partie.

Ivica Zubac claque deux gros dunks pour conclure et les Clippers s’imposent 113-126 et reprennent ainsi la sixième place de la conférence Ouest – qualificative pour le premier tour des playoffs – des mains des Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kawhi Leonard et James Harden, des princes à New York. Les deux All-Stars ont été excellents et justes. Le premier termine avec 27 points à 10/18 au shoot, 10 rebonds, 7 passes et aucun ballon perdu. Le second compile 29 points à 8/16 au shoot dont 6/9 à 3-pts, 6 rebonds et 6 passes et seulement deux balles perdues. Difficile de faire plus efficace pour ce duo, que les Knicks n’ont jamais réussi à contenir.

– Le précieux Nicolas Batum. On se souvient de son premier duel intense et acharné face à Karl-Anthony Towns et le Français a récidivé. Moins dans l’affrontement direct qu’avec son activité, très importante dans cette partie. Il a signé deux contres remarqués par derrière, a été très bon pour contester des shoots et également précieux avec ses deux paniers à 3-pts. En 17 minutes, il ne marque que 6 points mais son excellent +/- confirme son très bon match : +17.

– Les Knicks attendront pour valider leur billet pour les playoffs. Avec un succès face à Los Angeles, les joueurs de Tom Thibodeau auraient officiellement décroché leur place pour le premier tour des playoffs. C’est raté et il faudra attendre quelques jours de plus pour enfin obtenir le précieux sésame.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.