Nicolas Batum ne donne pas sa langue au KAT

À 36 ans, Nicolas Batum n’a jamais aussi peu joué que cette saison, se contentant de 17.4 minutes par match avec les Clippers, pour 3.6 points, 2.8 rebonds et 1.2 passe de moyenne. Ses plus faibles moyennes en carrière. Mais le Français peut toujours être utile, comme il l’a encore démontré cette nuit…

Propulsé titulaire face aux Knicks, pour la deuxième fois de la saison, l’ancien capitaine des Bleus a réalisé son meilleur match de l’année, avec 17 points à 5/7 de loin, 4 rebonds, 2 interceptions et 2 contres !

Surtout, il était le premier défenseur sur Karl-Anthony Towns, Tyronn Lue ayant décidé de placer Ivica Zubac sur Josh Hart pour avoir un maximum de mobilité sur le « KAT » adverse, et éviter qu’il ne punisse les Clippers derrière la ligne à 3-points. En première ligne, Nicolas Batum a ainsi considérablement gêné le All-Star adverse.

« Des deux côtés du terrain » répète le coach sur l’impact de son vétéran, qu’il avait déjà utilisé dans ce rôle face à Karl-Anthony Towns dans le passé. « Il a toujours fait du bon travail pour défendre sur KAT, avant qu’il parte l’an dernier, mais il a toujours fait du bon travail sur lui. Pour l’empêcher de recevoir le ballon, lui mettre la pression, passer devant poste bas et ne pas lui laisser de prises de balle faciles. Il a fait du bon travail défensivement et puis en attaque, ses cinq tirs à 3-points ont vraiment écarté le terrain. Et ça a été énorme pour nous. »

Fatiguer Karl-Anthony Towns

« Glue guy » par excellence, Nicolas Batum assure que son rôle est pourtant particulièrement simple.

« C’est facile de jouer avec ces trois gars, James (Harden), Zu (Zubac) et Kawhi (Leonard) parce que les défenses sont tellement concentrées sur eux qu’on va obtenir des tirs ouverts. J’en ai perdu quelques-uns en deuxième mi-temps mais c’est juste simple de jouer avec ces gars parce qu’on doit simplement être prêts à shooter. »

Après un « road trip » compliqué, avec six défaites en huit matchs, et des adversaires directs (Warriors, Wolves, Kings…) qui haussent le ton, « Batman » sait que les Clippers n’ont pas de temps à perdre.

Et, comme toujours, il est donc prêt à faire tout ce qu’il peut pour aider l’équipe à repartir avec la victoire.

« C’est un shooteur donc il faut faire attention mais il est aussi puissant donc il peut scorer de tant de façons différentes » détaille ainsi Nicolas Batum au sujet de Karl-Anthony Towns. « Il tourne à 25 points de moyenne par match donc… J’ai essayé de lui rendre la vie difficile mais il a quand même mis 29 ou 26 points (23, à 8/21 au tir ndlr). Donc il s’agissait de le gêner et de la fatiguer parce que, de l’autre côté, il devait défendre sur Zu et aussi dépenser de l’énergie. Donc il fallait qu’il en dépense des deux côtés du terrain, et ça a bien fonctionné ce soir. »

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 2.9 3.8 1.2 2.2 0.6 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.1 4.5 1.5 2.4 0.8 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.2 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.0 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.6 6.2 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.0 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 0.9 4.3 5.2 3.3 1.9 0.9 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.5 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.7 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * All Teams 60 26 45.3 39.5 71.4 1.2 3.0 4.1 2.1 1.8 0.8 0.7 0.6 5.3 2023-24 * PHL 57 26 45.6 39.9 71.4 1.2 3.0 4.2 2.2 1.8 0.8 0.7 0.6 5.5 2023-24 * LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 2024-25 LAC 61 17 40.2 40.0 83.3 0.6 2.1 2.8 1.2 1.5 0.7 0.4 0.4 3.6 Total 1114 29 43.6 36.7 83.2 1.0 3.9 4.9 3.2 1.7 0.9 1.5 0.6 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.