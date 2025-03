Avec un très bon Nicolas Batum, les Clippers maîtrisent les Knicks

Privés de Jalen Brunson, les Knicks mettent plusieurs minutes à entrer dans la partie et les Clippers en profitent pour ouvrir avec un 9-0. Quand New York est enfin entré dans le bain, la réaction est à la hauteur, avec un 10-0. Néanmoins, avec un James Harden et un Nicolas Batum offensifs, Los Angeles remporte ce premier quart-temps (31-25). Les Knicks parviennent à réagir avec un Mikal Bridges actif et un 12-0.

Ce n’est que temporaire, le temps que Kawhi Leonard, jusque-là discret, se réveille. Nicolas Batum continue de frapper à 3-pts et les Clippers rentrent au vestiaire avec une courte avance (60-54).

Le troisième quart-temps est assez pénible et décousu. Le déchet est important et seul « The Klaw » émerge. Malgré tout, les troupes de Tom Thibodeau tiennent et sont encore dans le match au moment d’aborder les douze dernières minutes (79-78). Mais on assiste alors au même scénario qu’en premier quart-temps : il faut trois minutes à New York pour inscrire un panier et les Clippers passent alors un 6-0 pour se donner de l’air.

Karl-Anthony Towns, enfoncé par Ivica Zubac une bonne partie de la soirée, enchaîne deux mauvais choix de suite à 3-pts, avec une première tentative bien trop lointaine, et une seconde qui ne touche quasiment pas l’arceau… Il ne bloque pas non plus un Bogdan Bogdanovic qui se faufile pour prendre deux rebonds offensifs et inscrire deux claquettes de suite. Les Knicks n’ont pas les jambes pour revenir et doivent logiquement s’incliner 105-95.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Batman sort de l’ombre. Le Français, qui a joué 34 minutes, a tout simplement signé son record de la saison dans cette partie. Adroit à 3-pts, surtout en première période, il termine avec 17 points à 5/7 derrière l’arc. De plus, on l’a vu se débattre avec Karl-Anthony Towns en défense, faisant son possible pour gêner et bousculer l’intérieur. Il ajoute 4 rebonds, 2 interceptions et 2 contres à sa performance, sans doute la plus aboutie de sa saison.

– Des Knicks trop justes. Certes Josh Hart a pris 20 rebonds et Mikal Bridges a fait ce qu’il a pu avec ses 22 points, mais les hommes de Tom Thibodeau n’avaient pas beaucoup d’idées ni de jambes (ils avaient joué 53 minutes la veille contre les Lakers) dans cette partie. Et l’absence de Jalen Brunson n’a fait qu’aggraver ce sentiment. Maladroits et avec 15 ballons perdus, ils ont tenu mais jamais vraiment inquiéter les Clippers, jusqu’à craquer en dernier quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.