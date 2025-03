Les Knicks se préparent à la vie sans Jalen Brunson

Comme Kyrie Irving quelques jours plus tôt, Jalen Brunson a tenu à shooter ses lancers-francs après sa sérieuse blessure à la cheville. Il restait une minute à jouer dans la prolongation face aux Lakers, et il a mis ses lancers pour égaliser. Mais le meneur des Knicks quittera ensuite le terrain, et il assistera, impuissant, à la défaite des siens.

« Sa dureté mentale dépasse l’entendement… Cela ne me surprend pas » témoigne Tom Thibodeau. « Sa manière de jouer pendant tout le match alors qu’ils ont défendu à plusieurs sur lui… Et il a continué à se battre, encore et encore… »

Auteur de 39 points en 41 minutes, Jalen Brunson en saura plus sur sa blessure et son indisponibilité dans la journée, et après la rencontre, il a refusé de répondre à la presse. C’est son ami et coéquipier Josh Hart qui s’est exprimé sur sa blessure.

De nouveaux systèmes, des joueurs davantage impliqués

« C’est clair que c’est une blessure ennuyeuse, et nous devons nous attendre à ce qu’il soit absent pendant un certain temps », a prévenu Josh Hart. « Nous avons des joueurs. Il faut maintenant que chacun élève son niveau de jeu. Le rôle des autres sera plus important. Il y a plus d’opportunités. Il faut se maintenir au niveau jusqu’à ce qu’il revienne, être agressif, aller sur le terrain et être compétitif ».

Tom Thibodeau n’a pas beaucoup d’options, et il va falloir serrer les dents pour conserver cette place sur le podium de la conférence Est.

« C’est sûr que ça va être un ajustement [sans Brunson]. La dernière minute et demie, nous étions un peu statiques, et c’était difficile », poursuit Josh Hart. « Il faut trouver de nouveaux systèmes, impliquer d’autres joueurs. On ne veut jamais que quelqu’un se blesse, mais c’est l’occasion pour d’autres joueurs de se mettre en avant. Nous avons confiance en tout le monde ici. Il faut que nous soyons agressifs, que tout le monde se mette au travail et que nous soyons compétitifs. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 60 35 49.0 38.8 82.2 0.4 2.5 3.0 7.4 2.2 1.0 2.5 0.1 26.1 Total 482 29 48.9 39.1 82.4 0.5 2.7 3.2 5.0 1.8 0.7 1.7 0.1 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.