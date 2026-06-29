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Bradley Beal prend le risque de la « free agency »

Publié le 29/06/2026 à 21:07 Twitter Facebook

NBA – Malgré une saison quasi blanche, Bradley Beal choisit de se libérer de son contrat avec les Clippers.

Bradley BealDirection la « free agency » pour Bradley Beal, car ESPN révèle qu’il a décidé de ne pas activer sa « player option » et donc de laisser 5.6 millions de dollars sur la table pour mieux tester le marché.

Une décision plutôt surprenante, quand on sait que l’arrière, victime d’une fracture de la hanche, reste sur une année quasi blanche avec les Clippers : six petits matchs pour 8.2 points de moyenne. Où il avait signé pour remporter une bague…

À tout juste 33 ans, Bradley Beal fait donc le choix audacieux de tester sa valeur ailleurs qu’à Los Angeles mais, s’il apporte des garanties sur le plan physique, il devrait pouvoir retrouver une place dans un effectif. Sans doute au salaire minimum, sachant que les Suns continueront de le payer plus de 19 millions de dollars par an jusqu’en 2030.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2012-13 WAS 56 31:10 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9
2013-14 WAS 73 34:39 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1
2014-15 WAS 63 33:27 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3
2015-16 WAS 55 31:03 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4
2016-17 WAS 77 35:52 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1
2017-18 WAS 82 36:18 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6
2018-19 WAS 82 36:56 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6
2019-20 WAS 57 36:01 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5
2020-21 WAS 60 35:47 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3
2021-22 WAS 40 35:59 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2
2022-23 WAS 50 33:28 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2
2023-24 PHO 53 33:20 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2
2024-25 PHO 53 32:07 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0
2025-26 LAC 6 20:10 37.5 36.8 75.0 0.3 0.5 0.8 1.7 2.3 0.5 1.5 0.0 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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