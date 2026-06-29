Bradley Beal prend le risque de la « free agency »

Direction la « free agency » pour Bradley Beal, car ESPN révèle qu’il a décidé de ne pas activer sa « player option » et donc de laisser 5.6 millions de dollars sur la table pour mieux tester le marché.
Une décision plutôt surprenante, quand on sait que l’arrière, victime d’une fracture de la hanche, reste sur une année quasi blanche avec les Clippers : six petits matchs pour 8.2 points de moyenne. Où il avait signé pour remporter une bague…
À tout juste 33 ans, Bradley Beal fait donc le choix audacieux de tester sa valeur ailleurs qu’à Los Angeles mais, s’il apporte des garanties sur le plan physique, il devrait pouvoir retrouver une place dans un effectif. Sans doute au salaire minimum, sachant que les Suns continueront de le payer plus de 19 millions de dollars par an jusqu’en 2030.
|Bradley Beal
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2012-13
|WAS
|56
|31:10
|41.0
|38.6
|78.6
|0.8
|3.0
|3.8
|2.4
|2.0
|0.9
|1.6
|0.5
|13.9
|2013-14
|WAS
|73
|34:39
|41.9
|40.2
|78.8
|0.7
|3.0
|3.7
|3.3
|2.1
|1.0
|1.8
|0.2
|17.1
|2014-15
|WAS
|63
|33:27
|42.7
|40.9
|78.3
|0.9
|2.9
|3.8
|3.1
|2.2
|1.2
|2.0
|0.3
|15.3
|2015-16
|WAS
|55
|31:03
|44.9
|38.7
|76.7
|0.7
|2.7
|3.4
|2.9
|2.1
|1.0
|2.0
|0.2
|17.4
|2016-17
|WAS
|77
|35:52
|48.2
|40.4
|82.5
|0.7
|2.4
|3.1
|3.5
|2.2
|1.1
|2.0
|0.3
|23.1
|2017-18
|WAS
|82
|36:18
|46.0
|37.5
|79.1
|0.7
|3.7
|4.4
|4.5
|2.0
|1.2
|2.6
|0.4
|22.6
|2018-19
|WAS
|82
|36:56
|47.5
|35.1
|80.8
|1.1
|3.9
|5.0
|5.5
|2.8
|1.5
|2.7
|0.7
|25.6
|2019-20
|WAS
|57
|36:01
|45.5
|35.3
|84.2
|0.9
|3.3
|4.2
|6.1
|2.2
|1.2
|3.4
|0.4
|30.5
|2020-21
|WAS
|60
|35:47
|48.5
|34.9
|88.9
|1.2
|3.5
|4.7
|4.4
|2.3
|1.2
|3.1
|0.4
|31.3
|2021-22
|WAS
|40
|35:59
|45.1
|30.0
|83.3
|1.0
|3.8
|4.7
|6.6
|2.4
|0.9
|3.4
|0.4
|23.2
|2022-23
|WAS
|50
|33:28
|50.6
|36.5
|84.2
|0.8
|3.1
|3.9
|5.4
|2.1
|0.9
|2.9
|0.7
|23.2
|2023-24
|PHO
|53
|33:20
|51.3
|43.0
|81.3
|1.0
|3.4
|4.4
|5.0
|2.4
|1.0
|2.5
|0.5
|18.2
|2024-25
|PHO
|53
|32:07
|49.7
|38.6
|80.3
|0.6
|2.7
|3.3
|3.7
|2.6
|1.1
|1.9
|0.5
|17.0
|2025-26
|LAC
|6
|20:10
|37.5
|36.8
|75.0
|0.3
|0.5
|0.8
|1.7
|2.3
|0.5
|1.5
|0.0
|8.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.