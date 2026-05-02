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Peyton Watson, la priorité de l’été des Nuggets ?

Publié le 2/05/2026 à 10:47 Twitter Facebook

Free agent non protégé cet été, Peyton Watson pourrait devenir l’un des dossiers les plus chauds de l’intersaison à Denver. Les Nuggets veulent le conserver, mais la concurrence s’annonce sérieuse.

Peyton WatsonÀ Denver, l’été pourrait être agité mais selon Jake Fischer, la priorité des Nuggets durant l’intersaison sera de retenir Peyton Watson, appelé à tester le marché comme free agent non protégé.

Une situation délicate pour une franchise déjà sous pression financière, mais consciente de l’importance prise par l’ailier. Avec sa taille et sa capacité à défendre plusieurs positions, même s’il est encore perfectible offensivement, l’ancien d’UCLA coche beaucoup de cases dans une NBA toujours plus avide de profils polyvalents sur les ailes.

Le problème, pour Denver, c’est que le marché pourrait rapidement s’emballer. Les Bulls, les Lakers et les Nets feraient partie des équipes intéressées, et plusieurs dirigeants estiment que Peyton Watson pourrait décrocher un contrat supérieur à celui de Christian Braun, récemment prolongé pour cinq ans et 125 millions de dollars.

Pour les Nuggets, la question est simple : jusqu’où aller pour conserver un joueur encore en développement, mais dont le profil colle aux besoins de l’équipe ? Après avoir déjà perdu plusieurs éléments importants ces dernières années, Denver sait que laisser filer Peyton Watson pourrait encore réduire sa marge autour de Nikola Jokic.

L’été s’annonce donc stratégique dans le Colorado, le dossier Watson pouvant donner le ton de toute l’intersaison.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3
2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7
2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1
2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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