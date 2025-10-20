Christian Braun prolonge pour 125 millions de dollars aux Nuggets

Le transfert de Michael Porter Jr. cet été, échangé contre Cameron Johnson, n’a pas seulement modifié le visage du cinq majeur de Denver. Il a surtout permis aux Nuggets de récupérer un peu de marge financière, immédiatement utilisée pour verrouiller l’un de leurs jeunes cadres : Christian Braun.
À l’aube de la dernière saison de son contrat rookie, l’arrière a ainsi signé une prolongation de cinq ans pour 125 millions de dollars, le liant à la franchise jusqu’en 2031 !
Champion NCAA en 2022 avec Kansas, puis champion NBA dès 2023, Christian Braun a progressivement gagné du temps de jeu, jusqu’à prendre la place de titulaire laissée vacante par Kentavious Caldwell-Pope.
Une montée en puissance qui lui permet d’obtenir un joli contrat, même s’il a dû revoir ses ambitions à la baisse : il visait ainsi une enveloppe similaire à celle de Jalen Suggs (150 millions de dollars sur cinq ans). Le compromis trouvé reste conséquent, avec un salaire progressif : 21.5 millions en 2026/27, jusqu’à 28.4 millions en 2030/31.
Avec cette signature, Denver verrouille en tout cas l'ossature de son cinq majeur : Jamal Murray et Aaron Gordon sont sous contrat jusqu’en 2029, et Christian Braun les rejoint pour le long terme. Un message fort envoyé à Nikola Jokic, dont la prolongation de contrat est attendue dès l’été prochain.
|Christian Braun
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|DEN
|76
|16
|49.5
|35.4
|62.5
|0.6
|1.8
|2.4
|0.8
|1.3
|0.5
|0.5
|0.2
|4.7
|2023-24
|DEN
|82
|20
|46.0
|38.4
|69.4
|1.0
|2.8
|3.7
|1.6
|1.7
|0.5
|0.7
|0.4
|7.3
|2024-25
|DEN
|79
|34
|58.0
|39.7
|82.7
|1.2
|3.9
|5.2
|2.6
|2.2
|1.1
|1.0
|0.5
|15.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.