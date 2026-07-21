Les Lakers désormais moins chauds sur le dossier Jonathan Kuminga ?

Tant que LeBron James n’aura pas annoncé sa prochaine destination, plusieurs dossiers devraient rester en suspens. Celui de Jonathan Kuminga en fait partie, alors que l’ailier laissé libre par les Hawks avait notamment été courtisé avec insistance par les Lakers, à la recherche d’un renfort après le départ du « King ».

Mais d’après The Athletic, l’enthousiasme des dirigeants californiens se serait refroidi. Non pas en raison du profil du Congolais, mais du prix à payer pour le faire venir.

Les Lakers ayant déjà dépassé le « salary cap », ils ne disposent pas de la marge nécessaire pour lui proposer directement un contrat suffisamment important. La solution passerait donc par un « sign-and-trade » : Jonathan Kuminga signerait d’abord un nouveau contrat avec Atlanta, avant d’être transféré dans la foulée vers Los Angeles.

Les Lakers ne veulent pas faire trop de sacrifices

Une telle opération obligerait cependant les Lakers à se séparer de joueurs et, surtout, de choix de Draft. Or, selon nos confrères, la franchise ne serait plus aussi disposée à sacrifier des actifs futurs pour un ailier qui tournait à 12.2 points de moyenne la saison dernière.

Même après la signature de Matisse Thybulle, Los Angeles reste néanmoins une équipe à surveiller. À 23 ans, Jonathan Kuminga demeure l’un des joueurs les plus talentueux encore disponibles sur le marché et son profil athlétique pourrait toujours intéresser une équipe en quête de puissance sur les ailes.

Cleveland serait l’autre franchise la plus insistante sur ce dossier. Mais les Cavaliers attendraient eux aussi que la situation se décante, avec deux autres priorités placées devant Jonathan Kuminga : LeBron James et James Harden.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.