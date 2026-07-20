Matisse Thybulle, nouveau spécialiste défensif des Lakers

Comme évoqué il y a quelques jours, Matisse Thybulle figurait bel et bien sur les tablettes des Lakers et ces derniers sont ainsi parvenus à le recruter pour un an, moyennant 3.3 millions de dollars.

Une signature sans prise de risque pour Los Angeles, alors que l’Australien était libre depuis la fin de son contrat avec Portland. Il rejoint donc Luka Doncic, trois ans après avoir déjà failli devenir son coéquipier à Dallas, lorsque les Mavericks lui avaient soumis une offre que les Blazers avaient ensuite « matché » pour le conserver.

Régulièrement blessé ces deux dernières saisons, avec seulement 45 matchs disputés au total, Matisse Thybulle n’était pas en position de force pour négocier son nouveau contrat. Son profil reste néanmoins intéressant, puisque son activité défensive dans l’ombre de Luka Doncic et Austin Reaves permettra aux Lakers d’avoir un joueur capable de contenir les meilleurs extérieurs adverses.

Le double membre de la deuxième All-Defensive Team (2021, 2022) reprendra donc le rôle de Marcus Smart, parti à Houston, après une saison où il tournait à 5.8 points, 2 rebonds et 2 interceptions de moyenne (40% à 3-points).

L’effectif des Lakers 2026/27 Meneurs : Luka Doncic, Collin Sexton, Bronny James Extérieurs : Austin Reaves, Quentin Grimes, Matisse Thybulle, Jaden Hardy, Dalton Knecht, Cameron Carr, Ziaire Williams, Adou Thiero Intérieurs : Walker Kessler, Jarred Vanderbilt, Sandro Mamukelashvili, Jake LaRavia, Kevon Looney

Matisse Thybulle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHI 65 19:48 42.3 35.7 61.0 0.7 1.0 1.6 1.2 2.2 1.4 0.8 0.7 4.7 2020-21 PHI 65 19:58 42.0 30.1 44.4 0.5 1.4 1.9 1.0 2.0 1.6 0.5 1.1 3.9 2021-22 PHI 66 25:32 50.0 31.3 79.1 0.6 1.7 2.3 1.1 2.4 1.7 0.6 1.1 5.7 2022-23 PHI 49 12:04 43.1 33.3 75.0 0.4 0.9 1.3 0.5 1.3 0.9 0.2 0.3 2.7 2022-23 POR 22 27:41 43.8 38.8 62.5 0.9 2.6 3.5 1.4 2.2 1.7 0.7 0.8 7.4 2023-24 POR 65 22:53 39.7 34.6 75.9 0.5 1.6 2.1 1.4 1.4 1.7 0.6 0.8 5.4 2024-25 POR 15 20:48 47.7 43.8 46.7 0.9 2.5 3.5 1.9 0.9 2.2 0.9 0.6 7.5 2025-26 POR 30 16:00 43.3 39.8 84.0 0.6 1.4 2.0 0.9 1.4 2.0 0.9 0.5 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.