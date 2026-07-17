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Les Lakers pensent à Matisse Thybulle pour renforcer leur défense

Publié le 17/07/2026 à 8:21 Twitter Facebook

NBA – Libre depuis son départ de Portland, Matisse Thybulle figure sur les tablettes des Lakers, à la recherche d’un nouveau spécialiste défensif sur les lignes arrière.

Matisse ThybulleAprès avoir remanié leur effectif, les Lakers continuent d’explorer le marché. Déjà intéressés par Jonathan Kuminga, les dirigeants californiens auraient aussi placé Matisse Thybulle sur leur liste, selon Marc Stein.

Libre depuis la fin de son contrat avec Portland, l’Australien pourrait ainsi rejoindre Luka Doncic, trois ans après avoir failli devenir son coéquipier à Dallas. À l’été 2023, les Mavericks lui avaient en effet soumis une offre, mais les Blazers avaient utilisé leur droit de s’aligner pour le conserver.

Cette fois, son avenir dépendra notamment de ses exigences financières. Régulièrement blessé ces deux dernières saisons, avec seulement 45 matchs disputés au total, Matisse Thybulle ne se présente pas en position de force au moment de négocier son prochain contrat.

Le double membre de la deuxième All-Defensive Team (2021, 2022) reste néanmoins un profil particulièrement intéressant pour Los Angeles. La saison passée, il tournait à 5.8 points, 2 rebonds et 2 interceptions de moyenne, avec 40% de réussite à 3-points, même si c’était sur un faible volume.

Surtout, son activité défensive permettrait aux Lakers de disposer d’un joueur capable de prendre en charge les meilleurs extérieurs adverses. Après le départ de Marcus Smart vers les Rockets, il pourrait reprendre une partie de ces missions et alléger le travail de Luka Doncic et Austin Reaves de ce côté du terrain.

Matisse Thybulle Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 PHI 65 19:48 42.3 35.7 61.0 0.7 1.0 1.6 1.2 2.2 1.4 0.8 0.7 4.7
2020-21 PHI 65 19:58 42.0 30.1 44.4 0.5 1.4 1.9 1.0 2.0 1.6 0.5 1.1 3.9
2021-22 PHI 66 25:32 50.0 31.3 79.1 0.6 1.7 2.3 1.1 2.4 1.7 0.6 1.1 5.7
2022-23 PHI 49 12:04 43.1 33.3 75.0 0.4 0.9 1.3 0.5 1.3 0.9 0.2 0.3 2.7
2022-23 POR 22 27:41 43.8 38.8 62.5 0.9 2.6 3.5 1.4 2.2 1.7 0.7 0.8 7.4
2023-24 POR 65 22:53 39.7 34.6 75.9 0.5 1.6 2.1 1.4 1.4 1.7 0.6 0.8 5.4
2024-25 POR 15 20:48 47.7 43.8 46.7 0.9 2.5 3.5 1.9 0.9 2.2 0.9 0.6 7.5
2025-26 POR 30 16:00 43.3 39.8 84.0 0.6 1.4 2.0 0.9 1.4 2.0 0.9 0.5 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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