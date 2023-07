Matisse Thybulle signe une offre de 33 millions de dollars avec Dallas

On savait que Matisse Thybulle était ciblé par les Mavericks, en quête de défenseurs pour compléter leur effectif autour de Luka Doncic et Kyrie Irving. Elu tout de même deux fois dans la All-Defensive Second Team (2021 et 2022), l’ailier australien a accepté un contrat de 33 millions de dollars sur trois ans. Ce qui correspond grosso modo à la « mid-level exception ». Une signature intervenue quelques heures après l’arrivée de Grant Williams, qui débarque de Boston pour renforcer aussi la défense de Dallas.

Comme l’arrière/ailier australien est free agent protégé, les Blazers ont 24 heures pour égaler l’offre. Ou pas.

Pour l’instant, rien n’a filtré sur les intentions de Portland, plombé par la demande de transfert de Damian Lillard. Seul Jerami Grant a prolongé, au prix fort, et seuls les rookies Scoot Henderson et Rayan Rupert sont arrivés.

Matisse Thybulle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHL 65 20 42.3 35.7 61.0 0.7 1.0 1.7 1.2 2.2 1.5 0.8 0.7 4.7 2020-21 PHL 65 20 42.0 30.1 44.4 0.5 1.5 1.9 1.0 2.0 1.6 0.5 1.1 3.9 2021-22 PHL 66 26 50.0 31.3 79.1 0.6 1.7 2.3 1.1 2.4 1.7 0.6 1.1 5.7 2022-23 * All Teams 71 17 43.5 36.5 67.9 0.6 1.4 2.0 0.8 1.6 1.2 0.3 0.5 4.1 2022-23 * PHL 49 12 43.1 33.3 75.0 0.4 0.9 1.3 0.5 1.3 0.9 0.2 0.3 2.7 2022-23 * POR 22 28 43.8 38.8 62.5 0.9 2.6 3.5 1.4 2.2 1.7 0.7 0.8 7.4 Total 267 21 44.7 33.4 66.2 0.6 1.4 2.0 1.0 2.0 1.5 0.6 0.8 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.