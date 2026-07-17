Les Pistons refusent de sacrifier leur avenir pour une star

Premiers de la Conférence Est en saison régulière avec 60 victoires pour 22 défaites mais beaucoup moins convaincants en playoffs, les Pistons avaient plusieurs raisons de chercher du renfort cet été. Après une qualification arrachée au premier tour face au Magic, puis une lourde désillusion lors du Game 7 à domicile contre les Cavaliers, Detroit pouvait être tenté d’accélérer son projet.

D’autant que Philadelphie, Miami ou encore Toronto ont renforcé leur effectif. Les Pistons n’ont pourtant pas bouleversé leur groupe. Ce n’est cependant pas faute d’avoir essayé, assure The Athletic.

Selon le média, la franchise du Michigan a été « engagée dans plusieurs discussions » concernant des joueurs majeurs. Detroit aurait notamment pris des renseignements sur Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Kevin Durant et Trey Murphy III. Mais les négociations se sont heurtées au même obstacle : le prix réclamé.

« Les contreparties demandées étaient trop importantes, certaines stars disponibles étant évaluées à plusieurs jeunes joueurs talentueux, trois premiers tours de Draft et plusieurs échanges de choix », rapporte The Athletic. « Les Pistons ne pouvaient pas justifier le fait de compromettre leur avenir pour tenter de gagner immédiatement. »

Detroit a également manifesté un intérêt pour Austin Reaves, mais l’arrière n’est pas resté longtemps disponible. L’intérêt suscité autour de lui a poussé les Lakers à rapidement lui proposer un nouveau contrat.

Préserver le noyau plutôt que tout bouleverser

Les Pistons n’ont pas été totalement inactifs. John Collins, Isaiah Joe, Taurean Prince et Gary Harris ont rejoint l’effectif, tandis qu’Isaiah Stewart, Tobias Harris et Caris LeVert sont partis.

Des tensions entre Isaiah Stewart et le staff, associées à des considérations financières, auraient notamment convaincu Detroit de transférer « Beef Stew » à Memphis. Une destination qui pourrait également lui permettre de retrouver davantage de responsabilités.

Des discussions ont aussi eu lieu avec Tobias Harris, mais l’écart entre la proposition des Pistons et les attentes du vétéran a rapidement mis fin aux négociations. L’ancien joueur de Detroit a finalement rejoint les Spurs.

Ces mouvements ne transforment pas fondamentalement le visage de l’équipe. Ils permettent néanmoins aux Pistons d’ajouter de la profondeur et du tir extérieur, sans toucher à leur flexibilité financière ni à leur capital Draft.

Car le véritable projet de Detroit repose toujours sur Cade Cunningham, Jalen Duren et Ausar Thompson. Une colonne vertébrale encore jeune et pleine de potentiel, que les dirigeants ne veulent pas démanteler pour une star vieillissante ou au prix de plusieurs années de Draft.

Jalen Duren reste la priorité

La prochaine étape concerne désormais Jalen Duren, qui n’a toujours pas prolongé avec les Pistons. Malgré des négociations qui semblent avancer lentement, le pivot All-Star demeure la « priorité numéro un » de la franchise.

Detroit resterait « confiant » quant à l’issue du dossier. « Les deux camps veulent trouver un accord qui aura du sens pour toutes les parties impliquées », a expliqué une source à The Athletic.

La tendance reste donc à une prolongation, même si les derniers playoffs de Duren ont laissé une impression mitigée. Les Pistons devront trouver le juste prix pour un pivot de 22 ans déjà installé parmi les cadres de l’équipe, mais dont l’impact défensif reste encore irrégulier.

Viendra ensuite le dossier Ausar Thompson, également éligible à une prolongation. Trajan Langdon, le président des opérations basket de Detroit, avait déjà indiqué que la franchise souhaitait vite sécuriser l’avenir de son ailier.

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