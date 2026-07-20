Le bras de fer continue entre Jalen Duren et les Pistons

La prolongation de Jalen Duren reste le principal dossier de l’été à Detroit. D’après Marc Stein, les progrès ont été modestes dans les négociations entre les deux camps depuis trois semaines, et l’ouverture de la « free agency ».

Les Pistons continuent pourtant de présenter la prolongation de de leur pivot comme leur priorité, après avoir ajouté John Collins, Isaiah Joe, Gary Harris et Taurean Prince. Ils repoussent également toute idée de « sign-and-trade », alors que Sacramento et les Lakers avaient été cités parmi les prétendants.

C’est que Detroit garde la main. Faute d’équipes disposant de suffisamment d’espace salarial pour lui transmettre une « offer sheet », Jalen Duren ne peut guère utiliser le marché pour contraindre les Pistons à s’aligner.

Le pari risqué de la « qualifying offer »

Son camp peut donc poursuivre les négociations afin d’obtenir de meilleures conditions, fort d’une saison à 19.5 points et 10.5 rebonds de moyenne, ponctuée par une première sélection au All-Star Game et une place dans la All-NBA Third Team. Malgré des playoffs beaucoup moins convaincants, le pivot de 22 ans dispose d’arguments solides.

L’autre possibilité serait d’accepter sa « qualifying offer » de 9.6 millions de dollars pour disputer la saison 2026/27 avant de devenir « free agent » non protégé l’été prochain. Un pari potentiellement très lucratif, mais aussi dangereux en cas de blessure ou de baisse de régime. Reste à voir si cette menace suffira à faire bouger Detroit…

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.