LeBron James refuse qu’on lui dicte l’heure de sa retraite

La NBA reste suspendue à la décision de LeBron James. Toujours libre, l’ailier n’a pas encore annoncé où il poursuivra sa carrière, même si certaines destinations semblent aujourd’hui plus probables que d’autres. Une chose est sûre : à 41 ans, le quadruple champion NBA veut encore évoluer au plus haut niveau.

« Le plus important, c’est que je veux jouer le titre. Je veux me battre à haut niveau. Je veux rejoindre une franchise qui partage cette philosophie et qui mette en place des habitudes de champion au quotidien », explique l’ailier dans un épisode de son podcast « The Shop », enregistré en public.

Devant des supporters des Sixers, LeBron James a également glissé qu’il fallait « avant tout faire confiance au processus ». Une possible référence au slogan « Trust the Process », popularisé par Philadelphie au milieu des années 2010, qui a immédiatement fait réagir le public.

Un signe en direction de la Pennsylvanie, alors que Bob Myers avait récemment sorti le grand jeu pour tenter de le convaincre ? Le principal intéressé a rapidement désamorcé la situation.

« Je dis ‘Trust the process’ depuis que j’ai été drafté en 2003. Je ne sais même pas si Embiid était né… »

Continuer tant que la passion est là

Parmi les autres invités du podcast figurait une autre légende du sport mondial, Novak Djokovic. À 39 ans, le recordman du nombre de titres du Grand Chelem chez les hommes fait toujours partie des meilleurs joueurs de la planète et espère encore enrichir son palmarès.

Le parallèle vaut également pour Lionel Messi, âgé lui aussi de 39 ans, qui tentera dimanche à New York de remporter une deuxième Coupe du monde consécutive face à l’Espagne.

LeBron James, lui, continue d’occuper le centre de l’actualité NBA à 41 ans. Une longévité qui alimente constamment les interrogations autour de sa retraite, au grand agacement de l’ancien joueur des Lakers.

« Dans le sport, on a toujours ces discussions : ‘Quand va-t-il prendre sa retraite ? Il doit arrêter, il a tel âge…’ Mais pourquoi ? Pourquoi forcer les gens qui jouent encore à haut niveau à partir ? Pourquoi vouloir les convaincre que c’est le moment ? », s’interroge-t-il.

Pour défendre sa position, LeBron James prend l’exemple de plusieurs monuments de la musique, eux aussi capables de continuer à remplir les salles après plusieurs décennies de carrière.

« On voit Bruce Springsteen ou les Rolling Stones faire des tournées à 50 ou 60 ans et personne ne leur dit de ne pas venir jouer dans leur ville. Si on veut toujours consacrer du temps à notre métier, donner à notre sport, si on ne lui manque pas de respect, qu’on donne tout et qu’on génère encore de l’argent, pourquoi ne pas continuer ? Pourquoi ne pourrais-je plus jouer alors que j’aime toujours ça ? J’essaie simplement d’en tirer le maximum. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.