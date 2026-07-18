Lionel Messi, modèle de longévité pour Giannis Antetokounmpo

À la veille d’être officiellement présenté comme nouveau joueur du Heat, Giannis Antetokounmpo avait déjà profité de son arrivée dans le sud-est des États-Unis pour aller admirer son nouveau « voisin », Lionel Messi.

Le « Greek Freak » s’est rendu à Atlanta pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Angleterre. À 39 ans, la légende de l’Albiceleste a encore impressionné lors de la victoire de son équipe (2-1), synonyme de qualification pour une nouvelle finale.

De quoi susciter le respect et l’admiration de Giannis Antetokounmpo, interrogé sur le sujet lors de sa conférence de presse de présentation.

« Sur le match d’hier, je crois qu’on a été témoins de quelque chose d’exceptionnel, non ? Messi pourrait bien entrer dans l’histoire comme l’un des meilleurs sportifs de tous les temps. Il a remporté sept titres de MVP. Il aura peut-être deux victoires en Coupe du monde. Il a, je crois, quatre ou cinq titres de Ligue des champions. Il est donc au même niveau que d’autres grands sportifs, comme Michael Jordan, Serena Williams, Novak Djokovic, Michael Phelps ou Usain Bolt », a-t-il déclaré.

Giannis Antetokounmpo a légèrement sous-estimé le palmarès de l’Argentin, qui possède huit Ballons d’Or et quatre Ligues des champions. Mais l’idée reste la même : à ses yeux, Lionel Messi appartient déjà au cercle très fermé des plus grands sportifs de l’histoire.

Une voie déjà tracée

Sa longévité et les performances qu’il parvient encore à produire à l’aube de la finale de la Coupe du monde font forcément de Lionel Messi un modèle pour le nouveau résident de Miami, passionné de football depuis toujours.

À 31 ans, Giannis Antetokounmpo réfléchit lui aussi à la manière de prendre soin de son corps et de prolonger sa carrière parmi l’élite.

« Au final, quand on voit ça, ça nous inspire », a-t-il poursuivi. « On est vraiment inspiré à vouloir prendre soin de son corps, à continuer à faire ce qu’il faut pour son équipe. Il y a eu un moment dans le match où il a fait quelques dribbles, puis quelqu’un l’a bousculé. Et on a pu voir tous ses coéquipiers se précipiter pour l’aider. C’est quelque chose qui se mérite. Le respect que lui portent ses coéquipiers, il l’a mérité. »

Pour Giannis Antetokounmpo, les exemples à suivre sont donc tout trouvés.

« Je me dis que c’est le modèle à suivre : LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi… Ils ont tracé la voie et il faut juste la suivre, c’est tout. C’est dur. Il faut être discipliné. Il faut se consacrer corps et âme à son métier, mais c’est comme ça. Si tu veux suivre cette voie, tu la suis. Si tu ne veux pas la suivre, alors tu rentres chez toi. Mais ça m’a vraiment inspiré. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.