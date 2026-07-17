Giannis Antetokounmpo : « Tout ce qui compte, c’est de gagner »

Trois semaines après son transfert retentissant à Miami, Giannis Antetokounmpo a officiellement été présenté comme nouveau joueur du Heat.

Pour récupérer le double MVP, ainsi que Bobby Portis, la franchise floridienne avait accepté de se séparer de Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, de trois futurs choix de premier tour de Draft, d’un choix de second tour et d’un futur « swap ».

Pour cette première conférence de presse, l’ancienne superstar des Bucks était entourée des deux principales figures de l’organisation : le président Pat Riley et l’entraîneur Erik Spoelstra.

« C’est un projet qui mûrissait depuis longtemps. La ville de Miami le mérite », a lancé Pat Riley. « Lorsque nous avons discuté, j’ai senti et entendu la conviction dans sa voix. Il a parlé de victoire. Il veut gagner. Il veut remporter de grandes victoires. Nous n’allons pas attendre et nous espérons que Giannis pourra rester ici jusqu’à la fin de sa carrière. »

La « Heat Culture » comme une évidence

Après treize saisons passées à Milwaukee, et une première tentative avortée en février, Giannis Antetokounmpo a finalement décidé de quitter le Wisconsin. À ses yeux, Miami réunissait toutes les conditions pour lui permettre de retrouver les sommets.

La fameuse « Heat Culture », fondée sur le travail, l’exigence et le dépassement de soi, correspond notamment parfaitement à la mentalité du « Greek Freak ».

« Nous avons le même état d’esprit, l’équipe et moi », a-t-il expliqué. « C’était une évidence. Je voulais être ici. J’ai toujours eu un immense respect pour l’organisation du Heat. Entre joueurs, on échange et on entend toujours parler de cette culture. Les gars sont motivés, altruistes. Je me suis toujours demandé ce qui rendait cette équipe unique. Avec les Bucks, nous avons essayé de recréer cela. Tout ce qui compte, c’est de gagner. »

Erik Spoelstra s’est lui aussi réjoui de l’arrivée d’un « franchise player » de 31 ans, encore capable de rebattre les cartes au sommet de la conférence Est. Associé à Bam Adebayo dans la raquette, Giannis Antetokounmpo pourrait notamment former un tandem défensif hors normes.

« C’est un grand jour pour la ville de Miami et pour notre organisation », a déclaré le coach du Heat. « C’est une force de détermination, une force de la nature. N’importe quel jour de l’année, il peut être le meilleur joueur de la planète. Nous avons de grandes ambitions et de grands rêves. Pour accomplir ce que nous voulons accomplir, il faut quelqu’un comme lui. »

« Je veux être entraîné à la dure »

La présence d’Erik Spoelstra a également pesé dans le choix de Giannis Antetokounmpo. Le champion NBA 2021 n’attend aucun traitement de faveur de la part de son nouvel entraîneur. Au contraire, il souhaite être bousculé.

« J’ai besoin qu’il me pousse et qu’il me dise la vérité. Je veux être entraîné à la dure », a-t-il poursuivi. « Beaucoup de gens viennent vers moi pour me flatter. Je n’ai pas besoin de cela. Je veux la vérité. Je préfère entendre une vérité difficile plutôt qu’un beau mensonge. Je sens que, dès que je serai entraîné avec exigence, tout suivra. »

Après trois éliminations consécutives au premier tour des playoffs, puis une non-qualification la saison dernière avec Milwaukee, Giannis Antetokounmpo ne cache pas son ambition : aller chercher une deuxième bague.

« J’ai accompli beaucoup de choses au cours de ma carrière, mais l’un de mes objectifs est de remporter un nouveau titre de champion. Chaque fois que je me fixe un objectif, j’y parviens généralement. Je pense que c’est la meilleure voie pour y arriver. Pour passer au niveau supérieur, je devais sortir de ma zone de confort, et Miami était l’endroit idéal. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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