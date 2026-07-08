LeBron James vers les Sixers ? Bob Myers sort le grand jeu

Et si les Sixers étaient plus qu’un simple outsider dans le dossier LeBron James ? Alors que l’ailier a acté son départ des Lakers et qu’il prend son temps pour choisir sa prochaine destination, Bob Myers passe à l’attaque.

Invité de « Game Over », le podcast animé par Rich Paul, l’agent historique de LeBron James, et Max Kellerman, le président de Harris Blitzer Sports & Entertainment a livré un vrai plaidoyer en faveur de Philadelphie. Avec un message très clair, quasiment formulé comme s’il s’adressait directement au « King ».

« Si LeBron était là, je lui dirais : je crois honnêtement que c’est ta meilleure chance de gagner », a ainsi expliqué l’ancien dirigeant des Warriors. « Si c’est une question de victoire, parlons de cette équipe. Parce que tu peux gagner ici, à Philadelphie. »

Son argumentaire repose d’abord sur le virage spectaculaire pris par Philadelphie depuis le début de l’intersaison. Après avoir envoyé Paul George à Boston pour récupérer Jaylen Brown, les Sixers ont ajouté un champion NBA et ancien MVP des Finals autour de Joel Embiid, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe.

Une base qui permet à Bob Myers de vendre à LeBron James un rôle différent de celui qu’il avait encore aux Lakers : moins de responsabilités quotidiennes, mais une influence toujours majeure dans les moments qui comptent.

Les Cavaliers en pole position ?

Dans cette configuration, LeBron James n’aurait plus besoin de porter une attaque pendant six mois. Il pourrait davantage choisir ses séquences, organiser le jeu autour de Joel Embiid, punir les aides et donner aux Sixers ce qui leur a souvent manqué en playoffs : du calme et du leadership dans les fins de match.

Reste que Philadelphie ne semble pas tenir la corde. Selon les bookmakers et les sites prédictifs, les Cavaliers restent aujourd’hui les favoris pour récupérer LeBron James. Les signaux vont dans ce sens, entre l’été passé par LeBron James du côté d’Akron et ses retrouvailles récentes avec plusieurs anciens coéquipiers du titre 2016.

Mais Cleveland n’est pas seul sur le dossier. Les Nuggets, les Warriors, les Wolves et les Sixers pensent tous avoir présenté un argumentaire suffisamment solide pour convaincre le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Denver peut lui vendre une association unique avec Nikola Jokic, Golden State le rêve d’un duo avec Stephen Curry et Minnesota un rôle de vétéran de luxe autour d’Anthony Edwards.

Pour Philadelphie, l’enjeu est donc clair : transformer une piste crédible en vraie menace. Bob Myers s’y est employé publiquement, directement face à Rich Paul. Reste à savoir si son pitch suffira à faire réfléchir LeBron James…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.