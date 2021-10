Jayson Tatum confirme qu’il veut jouer avec Bradley Beal

Sans doute que la NBA va considérer que c’est du « tampering » et lui coller une amende, mais Jayson Tatum ne craint pasde dire ouvertement qu’il souhaite jouer avec Bradley Beal. Originaires tous les deux de Saint Louis, il se considère comme des frères, et les deux rêvent de jouer sous le même maillot.

« On en a parlé plein de fois. Mais surtout, je pense que ce serait vraiment cool de jouer avec lui. On a grandi ensemble et on est très proches. C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé » confirme l’ailier des Celtics. « Nous n’avons pas eu l’occasion de le faire avec l’équipe des États-Unis, mais nous avons pu jouer ensemble au All-Star Game l’année dernière, et c’étai un moment spécial. Vous voyez ce que je veux dire. C’est comme jouer en NBA avec son grand frère. Qui ne voudrait pas faire ça ? »

Le journaliste de NBC lui demande le point de vue de Beal à ce sujet, et Tatum est plus évasif. « Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Evidemment, il y a des décisions à prendre, et il doit penser à ce qu’il y a de mieux pour sa famille. Ce qui est certain, c’est qu’on adore tous les deux l’idée de le faire« .

Avant de déclarer forfait pour les Jeux olympiques, Bradley Beal avait aussi expliqué combien il rêvait de jouer avec son ami de toujours.

« On est tous les deux très impatients », relatait l’arrière des Wizards déjà à NBC Sports. « On a grandi à cinq minutes l’un de l’autre. Je ne sais pas si deux joueurs du même lycée ont déjà évolué ensemble, au sein d’un groupe, dans l’histoire de Team USA (ndlr : Carmelo Anthony et Kevin Durant, coéquipiers en 2012 et 2016, sont passés par Oak Hill Academy, qui a vu passer énormément de joueurs NBA). On est très excité. »

Malheureusement, le Covid a empêché Beal de réaliser ce premier rêve.