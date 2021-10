Jayson Tatum inspiré par Kevin Durant aux Jeux olympiques

Les Celtics s’apprêtent à reprendre la saison avec pas mal d’incertitudes, entre l’arrivée d’un nouveau coach, Ime Udoka, et un effectif qui a pas mal bougé, avec notamment les départs de Kemba Walker, Evan Fournier et Tristan Thompson. Dans ce contexte, le rôle de leader de Jaylen Brown et Jayson Tatum va être déterminant.

Assistant pour Team USA aux Jeux olympiques, Ime Udoka a bon espoir de voir Jayson Tatum franchir un cap cette saison. L’ailier ne s’est pas contenté de gagner en muscle ou de ramener une médaille de son voyage à Tokyo, il a aussi appris en côtoyant Kevin Durant au quotidien pendant plusieurs semaines, une occasion unique de piquer les ingrédients qui font du MVP des Jeux un joueur hors-pair.

« Que Jayson puisse regarder une partie du travail de Kevin, c’est un gros bénéfice pour lui. Kevin travaille très dur tous les jours à l’entraînement. Il a sa routine après l’entraînement. Je pense que certains joueurs qui ne l’avaient pas côtoyé comme ça, d’aussi près, ont été impressionnés par son éthique de travail après l’entraînement », a noté Ime Udoka. « Il fait l’entraînement et enchaîne avec sa routine en un contre un, durant laquelle il va plus vite que le rythme normal du jeu. J’ai vu les jeunes gars regarder cela, et je pense que c’est inestimable pour eux d’être autour d’un gars comme lui, de voir le niveau auquel il joue et ensuite de voir son éthique de travail derrière cela. Ce n’est pas une coïncidence ».

Une finale réussie pour valider l’expérience

Comme le reste de ses coéquipiers, Jayson Tatum s’est pris au jeu dans cet environnement d’excellence et s’est montré à la hauteur du rendez-vous en culminant à plus de 15 points par match en 20 minutes en moyenne. La définition d’une expérience enrichissante, conclue par une prestation remarquable face à la France, dont Boston espère désormais tirer les bénéfices pour la reprise.

« C’était super dans l’ensemble. KD a parlé des rencontres à venir face à ces gars en NBA, et Jayson s’est plutôt bien défendu. Ces deux joueurs faisaient partie des éléments majeurs de l’équipe, mais on a limité leurs minutes ensemble, parce qu’on pensait qu’il y aurait peut-être trop de scoring en les mettant sur le terrain en même temps », a poursuivi Ime Udoka. « Jayson arrivait plus tard en match parce que Kevin jouait beaucoup, mais comme je l’ai dit, Jayson était le deuxième meilleur marqueur pour nous malgré un temps de jeu moins important. Il devait être plus efficace et trouver des moyens différents pour l’être. Ça répondait à un besoin pour nous, qu’il soit sur le terrain quand KD n’y était pas. Le fait qu’il ait scoré 19 points en 21 minutes sur la finale montre assez bien à quel point il a relevé le défi ».