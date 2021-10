Les Wizards, ce n’est pas que Bradley Beal

Washington ne se fait plus de bile sans Bradley Beal ! Les Wizards ont saisi l’opportunité du départ de Russell Westbrook durant l’intersaison pour rééquilibrer leur effectif. Et avec les arrivées d’éléments comme Spencer Dinwiddie, Kyle Kuzma et Montrezl Harrell pour épauler Bradley Beal, la menace s’est considérablement diversifiée.

La formation de Wes Unseld Jr en a fait la démonstration dès son deuxième match de saison régulière, la faute à une blessure à la hanche contractée par Bradley Beal deux jours plus tôt dans la victoire à Toronto.

Privé de son « franchise player » face aux Pacers cette nuit, c’est tout un collectif qui s’est ainsi exprimé, avec 8 joueurs à 7 points en plus, avec des mentions spéciales pour Spencer Dinwiddie (34 points, 6 rebonds, 9 passes décisives) et Kyle Kuzma (26 points, 11 rebonds). Il fallait au moins ça pour arrêter les Pacers de Myles Turner (40 points, 10 rebonds), vaincus en prolongation (135-134).

« C’était vraiment un effort collectif », a confirmé Kyle Kuzma après la rencontre. « Spencer et moi avons évidemment eu de grosses stats. Mais Raul Neto est entré en jeu et a joué à fond. Davis Bertans est sorti de sa mauvaise série au shoot et a réussi quelques tirs importants pour nous, notamment celui de la prolongation qui était énorme. Montrezl Harrell va toujours faire du « Trez ». On a juste une super soirée, mais on doit clairement être bien meilleurs. 134 points encaissés, c’est extrêmement élevé ».

Un luxe pour Wes Unseld Jr

Comme l’a pour sa part rappelé Spencer Dinwiddie, la présence d’un Bradley Beal en bonne santé demeurera essentielle pour la réussite des Wizards cette saison. Mais pour son coach Wes Unseld Jr, cette profondeur et cette diversité en attaque sont un véritable luxe.

« Nous ne dépendions pas d’une seule personne. Évidemment, il nous manquait une grande partie de notre attaque, mais le reste de l’équipe a affiché la bonne mentalité pour prendre le relais », a-t-il souligné. « C’est un atout considérable. Par moments, nous devons naviguer en faisant jouer 10, 11 gars. Ce n’est pas facile. Mais savoir que vous avez cette richesse et que si quelqu’un a des problèmes de faute ou n’est pas dans un bon jour, vous avez une autre option, c’est un bon problème à avoir ».

De la paire Dinwiddie-Kuzma à Raul Neto en passant par Davis Bertans, tout le monde a ainsi fait le plein de confiance. De bon augure en attendant le retour de Bradley Beal, espéré par son coach dès lundi soir pour le déplacement de Washington sur le parquet de Brooklyn.