Rich Paul insiste : avec LeBron James, il est urgent d’attendre

Tandis que le monde de la NBA attend toujours la décision de LeBron James, Rich Paul continue de prendre la parole. Depuis l’annonce du départ de la superstar des Lakers, il y a trois semaines, l’agent du « King » multiplie les interventions sans toutefois donner le moindre indice sur sa future destination.

Nouvel épisode durant le podcast « Game Over », en compagnie de Max Kellerman. Là encore, Rich Paul n’annonce rien, sinon qu’il faudra continuer de patienter.

« On ne va pas se précipiter », assure-t-il. « C’est son choix et, quand il aura pris sa décision, on le saura. »

Inutile, également, pour les franchises intéressées d’envoyer de nouveaux arguments. Tous les éléments seraient désormais entre les mains de LeBron James pour lui permettre de faire son choix.

« Plusieurs personnes m’ont appelé pour savoir si elles pouvaient en faire encore davantage. Ma réponse est négative. On n’a pas besoin d’en savoir plus. On a compris, tout est clair. Les messages sont passés », prévient l’agent du quadruple champion NBA.

Les fans et les franchises ne sont pas les seuls à attendre. L’indécision de LeBron James perturbe aussi la préparation de la saison puisque, tant que l’incertitude demeure, la ligue ne peut pas finaliser son calendrier.

Le maître des horloges

« J’ai besoin qu’il prenne sa décision », avait ainsi reconnu Adam Silver, le patron de la NBA. Rich Paul raconte d’ailleurs avoir rencontré le dirigeant une semaine plus tôt à New York.

« Je lui ai dit que c’était son choix. Donc, s’il ne sait pas, on ne peut pas le pousser », poursuit l’agent. « Il faut que les gens le comprennent : on ne fait pas ça pour attirer l’attention médiatique ou faire le spectacle. On n’est pas dans “The Decision”. Il a un choix à faire et on ne va laisser personne d’autre prendre cette décision pour lui. Pourquoi un athlète devrait-il se précipiter ? »

En 2010, LeBron James n’avait pourtant pas fait patienter la NBA aussi longtemps, puisqu’il avait annoncé publiquement, et maladroitement, son départ à Miami dès le 8 juillet.

Cette fois, trois semaines après le début de la « free agency », les candidats semblent connus — Cleveland, Philadelphie, Miami et Golden State — mais aucune échéance ne se dessine encore. Pas même pour Rich Paul.

« Les gens n’en savent rien », répond-il aux commentaires annonçant une décision imminente. « Je ne sais pas quand son choix sera fait. Cela peut être dans 48 secondes ou 48 minutes. Je n’en sais rien. Encore une fois, il ne peut pas annoncer quelque chose qu’il ne sait pas lui-même. »

LeBron James reste le seul maître du calendrier. Et toute la NBA n’a, pour l’instant, d’autre choix que d’attendre.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.