De la « free agency » au calendrier, l’indécision de LeBron James met tout en pause

À Miami, l’expression « faire atterrir l’avion » est utilisée lorsque les dirigeants sont sur le point de finaliser un transfert ou une signature d’envergure. Après Giannis Antetokounmpo, Pat Riley admet qu’il y en a justement « un autre à faire atterrir ».

Une manière de confirmer que le Heat espère attirer LeBron James dans ses filets, douze ans après l’avoir vu quitter la Floride pour retourner à Cleveland.

Le problème, c’est que le « King » prend tout son temps avant de se décider. Une attente qui bloque Miami, mais aussi les cinq autres franchises intéressées par ses services : Cavaliers, Nuggets, Sixers, Wolves et Warriors.

« Je n’en sais rien, vraiment », a ainsi expliqué Pat Riley concernant l’avancée du dossier. « Pour être tout à fait transparent, on a discuté il y a plus d’une semaine, et peut-être même une semaine auparavant, mais on est comme tout le monde à l’heure actuelle. On attend juste de voir ce qu’il va faire, puis on verra ce qui se passe. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. »

Même Adam Silver s’impatiente

En marge de la conférence de presse de présentation de Giannis Antetokounmpo, le président du Heat a également reconnu que « ça [aidait] assurément de posséder l’un des cinq meilleurs basketteurs du monde » pour convaincre un joueur du calibre de LeBron James.

Pat Riley n’est toutefois pas le seul à attendre avec impatience la décision du quadruple MVP et quadruple champion NBA. Adam Silver est lui aussi directement concerné, pour une tout autre raison.

« On doit finaliser le calendrier de la saison prochaine et l’équipe dans laquelle joue LeBron influe évidemment dessus », a reconnu le commissioner. « Ça va influer sur la manière dont on construit le calendrier, pour la semaine d’ouverture ou pour Noël par exemple… Donc j’ai besoin qu’il prenne sa décision. »

LeBron James ne minimise pas le poids de son choix, comme il l’a rappelé jeudi lors du Fanatics Fest.

« C’est une décision importante. C’est déjà la [quatrième] fois de ma carrière que je suis free agent, donc c’est une décision très importante, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. »

En attendant son verdict final, LeBron James confirme encore une fois son énorme influence en NBA puisqu’il tient donc à la fois une partie du marché des transferts et le calendrier de la NBA entre ses mains…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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